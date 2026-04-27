«Ты никуда не уйдёшь»: Ольга Погодина произнесла пронзительную речь у гроба Алексея Пиманова

Актриса Ольга Погодина трогательно обратилась к своему покойному супругу Алексею Пиманову во время церемонии прощания на Троекуровском кладбище. Она рассказала, что их совместная жизнь была наполнена счастьем. По словам Погодиной, она не могла представить, что всё оборвётся так внезапно.

«Я тебе благодарна за каждую секунду, которую нам посчастливилось быть рядом. Я даже в кошмарном сне не могла предположить, что получится так…», — сказала она.

В прощальной речи Погодина пообещала, что Пиманов навсегда останется в её сердце.

«Для меня ты никогда никуда не уйдёшь, мой любимый и единственный родной мой человечек», — произнесла актриса.

Алексей Пиманов скоропостижно ушёл из жизни 23 апреля 2026 года. Ему было 64 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Ольга Погодина стала третьей женой Алексея Пиманова. Их отношения начались после совместной работы в кино, а вместе они были с 2014 года. Пара не любила подробно говорить о личной жизни: свадьбу называли тихой, без публичного шума и громких заявлений.

До этого Пиманов был женат дважды. Его второй супругой более 20 лет была журналист Валентина Пиманова, с которой он вместе работал на телевидении. После расставания его роман с Погодиной долго обсуждали в светской хронике, но сами они старались не превращать отношения в публичный сериал.

Погодина и Пиманов были связаны не только семьёй, но и общими проектами. Она снималась в его фильмах и сериалах, а позже стала заметной фигурой не только как актриса, но и как продюсер. В их союзе часто подчёркивали именно рабочее партнёрство: они понимали друг друга и на площадке, и за её пределами