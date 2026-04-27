Телеведущего Алексея Пиманова похоронили на Троекуровском кладбище
В Москве прошли похороны журналиста и бессменного ведущего программы «Человек и закон» Алексея Пиманова. Он нашёл последний приют на Троекуровское кладбище.
Проститься с ним пришли родные, коллеги и многочисленные поклонники. Среди присутствующих были представители власти и известные общественные деятели, включая секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, бывшего хоккеиста Вячеслава Фетисова, гендиректора Первого канала Константина Эрнста и других.
Ранее сообщалось, что многолетний ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов скончался в возрасте 64 лет. Причиной стала сердечная проблема. 27 апреля в Москве на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с телеведущим. Президент России Владимир Путин, глава МО РФ Андрей Белоусов и премьер-министр Михаил Мишустин прислали на церемонию венки.
