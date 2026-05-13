Раскрыта причина смерти Владимира Молчанова

Причиной смерти телеведущего Владимира Молчанова стала продолжительная болезнь. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным Telegram-канала, журналист скончался в больнице. Последний раз его госпитализировали в начале декабря прошлого года с болями в животе.

Молчанов работал в Агентстве печати «Новости». Он занимался журналистскими расследованиями нацистских преступлений. Также он трудился в редакции программы «Время» комментатором международного отдела. В марте 1987 года в эфир вышел первый выпуск его программы «До и после полуночи». Она стала одной из самых популярных в эпоху перестройки.

На протяжении четырёх лет Молчанов одновременно вёл программы «Время» и «90 (потом 120) минут». С 1999 года он трудился в проектах холдинга ВГТРК. Государство наградило его орденом Почёта. Он также получил премию ТЭФИ и премию «Золотое перо России» от Союза журналистов РФ.

По словам родных, в последнее время Владимир Кириллович много болел, но никогда не жаловался и держался мужественно и стойко.