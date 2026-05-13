«Изменил телевидение»: Штурм трогательно попрощалась с Владимиром Молчановым

Певица Наталья Штурм поделилась воспоминаниями о Владимире Молчанове, который умер в возрасте 75 лет. Она назвала легендарного ведущего программы «До и после полуночи» человеком, который изменил телевидение. По её словам, передачи с его участием были умными и интересными.

«Мне посчастливилось знать его лично, мы нечасто встречались в коридорах Останкино, он отличался каким-то рыцарским отношением к женщинам, благородством, красотой речи, неравнодушием. Приношу соболезнования его дочери Анне, с которой мы рожали на соседних койках, также его любимому внуку Дмитрию, рождённому 10 января 2004 года. Вам очень повезло с папой», — поделилась исполнительница.

Владимир Молчанов в своё время вёл на ТВ несколько передач: «Время», «До и после полуночи», а также «90 минут» и «120 минут». С 2014 года он руководил мастерской на факультете журналистики в Московском институте телевидения и радиовещания «Останкино». Кроме того, Молчанов занимался журналистскими расследованиями и снял около двадцати документальных фильмов. За одну из этих работ еврейская община признала его «Человеком года — 2006».

О смерти Владимира Молчанова стало известно 13 мая. Телеведущий скончался в больнице. По словам семьи, в последнее время он много болел, но никогда не жаловался и держался мужественно. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Последний раз журналиста положили в больницу в начале декабря прошлого года — у него болел живот.