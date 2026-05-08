Бывший перкуссионист «Машины времени» и «Сплина» умер в глуши от тяжёлой болезни

Бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин», перкуссионист Николай Ксенофонтов скончался в российской глубинке в возрасте 65 лет. Об этом сообщила телерадиокомпания «Ника».

Музыканта не стало 6 мая. Причиной смерти стала тяжёлая болезнь — последствия перенесённого инсульта, с которым он боролся долгое время, включая нарушения речи, но недуг оказался сильнее.

Ритмы Ксенофонтова украшали творчество культовых коллективов: «Машины времени», «Сплина», «Несчастного случая», «Маши и Медведей». Также они звучали в записях Земфиры*.

Музыкант родился 30 мая 1959 года. Свой путь он начал в 1980-е, основав вместе с Артуром Пилявиным группу «Квартал». Позже Ксенофонтов стал востребованным сессионным музыкантом, которого приглашали для «подкрепления» аранжировок.

Последние годы жизни артист провёл в родном селе Березичи Калужской области, куда вернулся с супругой. Он отошёл от большой сцены, мечтая возродить малую родину, планировал создать культурно-туристический центр, организовывал выставки и фестивали. Прощание с Николаем Ксенофонтовым состоится 9 мая в Березичах.

