Умер солист «Землян» Юрий Жучков: Как сложилась жизнь исполнителя хита «Трава у дома»

2 мая в возрасте 67 лет ушёл из жизни Юрий Жучков — бывший солист легендарной советской рок-группы «Земляне». Прощание с музыкантом пройдёт 6 мая в Барнауле, куда он вернулся после распада коллектива и где прожил последние годы. Друзья и коллеги вспоминают Жучкова как жизнерадостного человека, который никогда не жаловался на здоровье и всегда был в приподнятом настроении.

Мальчик из Барнаула, который мечтал о сцене

Скончался Юрий Жучков из группы «Земляне»: что нужно знать о легенде. Фото © VK / Виталий Гасаев

Юрий Александрович Жучков родился 26 сентября 1958 года в Барнауле. С самого детства музыка была его страстью: он учился играть на баяне и пел в школьном хоре. В 1976 году сразу после школы поступил в Алтайский институт культуры и выбрал специальность «режиссура массовых представлений». Уже тогда было понятно: обычная жизнь провинциального парня ему не подходит, нужна сцена, свет прожекторов и аплодисменты.

Десять лет Жучков оттачивал мастерство, работал в местных коллективах, набирался опыта. А в 1986 году его жизнь круто изменилась: пришло приглашение в одну из самых популярных групп Советского Союза — «Земляне». Владимир Киселёв, лидер коллектива, как раз собирал новый состав и искал сильных вокалистов. Жучков прошёл отбор и отправился за всесоюзной славой.

Голос, который звучал на всех радиостанциях страны

Когда Жучков влился в коллектив «Землян», группа уже была на пике популярности. Их хиты «Трава у дома», «Каскадёры», «Каратэ» крутили по радио с утра до ночи, кассеты с записями расходились миллионными тиражами. «Земляне» выступали в самых разных уголках Советского Союза, собирая полные залы и стадионы. Коллектив умел то, что мало кому удавалось: совмещать массовую эстраду с настоящим роком, не скатываясь в попсу.

В составе работали яркие музыканты: харизматичный Сергей Скачков с его неподражаемым голосом, виртуозные гитаристы, мощная ритм-секция. Жучков стал одним из вокалистов этой машины, которая гастролировала с невероятной интенсивностью. График был адским: концерты каждый день, переезды, репетиции, записи. Но именно такой ритм и делал «Землян» живой легендой советского рока.

Триумф на международных фестивалях

Юрий Жучков умер в 67 лет: история солиста советской рок-группы. Фото © VK / Виталий Гасаев

В 1987 году «Земляне» с Жучковым в составе отправились на традиционный фестиваль шлягеров в Дрезден. Результат превзошёл ожидания: группа получила сразу два приза — «За высокий профессионализм» и «За лучшее исполнение немецкой песни». Всю премию в 2400 марок музыканты перечислили в Советский фонд мира. Это был настоящий прорыв: советская рок-группа доказала, что может конкурировать с западными коллегами на их поле.

Ещё более мощным стало выступление в августе 1988 года на знаменитом фестивале «Сопот-88» в Польше. «Земляне» оказались единственной группой из СССР, которая играла вживую, без фонограммы. Публика была в восторге, зал взрывался аплодисментами. Но по возвращении на родину советские СМИ почему-то обошлись с этим событием скромно, почти молчанием. Привыкшие к постоянным победам отечественных эстрадных артистов, журналисты просто не заметили триумф рок-группы.

«Восточный экспресс» и поиск нового звучания

К концу восьмидесятых в СССР начали появляться настоящие хеви-метал-группы. Например, очень популярны были «Ария» и «Круиз». «Земляне» почувствовали, что нужно что-то менять, искать новое звучание. Группа рассталась с основателем Владимиром Киселёвым и стала экспериментировать с более тяжёлым материалом. В гастрольных поездках музыканты даже начали выступать под новым названием «Восточный экспресс».

В сентябре 1989 года коллектив впервые представил это имя на родине — на фестивале «Монстры рока СССР» в Череповце. В составе были Жучков, гитаристы Сергей Васильев и Юрий Бабенко, барабанщик Георгий Тонкилиди, клавишник Владимир Париэль и басист Вячеслав Махренский. Группа пыталась нащупать свой путь между коммерческим успехом старых хитов и желанием играть настоящий тяжёлый рок.

Последние аккорды и возвращение домой

Бывший вокалист «Землян» Юрий Жучков скончался в Барнауле. Фото © memorycode

В начале девяностых «Восточный экспресс» снова стал выступать как «Земляне» — под этим названием группа играла на фестивале «Формула-9» в Ростове-на-Дону в октябре 1991 года. Но времена изменились: страна разваливалась, концертный бизнес рушился, старые связи не работали. В 1992 году группа в составе с Юрией Жучковым окончательно распалась. Музыканты разъехались по своим городам, пытаясь найти себя в новой реальности. К середине 90-х группа фактически ушла в творческий простой, а окончательно закончила своё существование в любых составах в 2021 году.

Юрий Жучков вернулся в родной Барнаул. После московских гастролей, студийных записей и международных фестивалей он снова стал обычным жителем алтайского города. Друзья вспоминают, что встречали его в магазинах и на рынке, и он всегда был в приподнятом настроении, никогда не жаловался на здоровье или судьбу. Жучков прожил тихую жизнь человека, который когда-то стоял на больших сценах, а потом просто растворился в родном городе. Его голос остался в записях «Землян», которые до сих пор крутят на радиостанциях, напоминая о времени, когда советский рок был по-настоящему народным. А ранее Life.ru составил календарь магнитных бурь на весь май 2026 года, где собрал самую точную и полезную информацию.