4 мая, 14:10

Бывшего солиста «Землян» Юрия Жучкова похоронят в Барнауле 6 мая

Обложка © YouTube / Ушли сегодня

Стало известно о дате похорон бывшего участника ВИА «Земляне» Юрия Жучкова. Церемония прощания пройдёт в Барнауле в ближайшую среду, 6 мая.

Информацию об этом 360.ru сообщил директор группы «Граффити» Алексей Смирнов. Однако на вопрос о причинах смерти артиста он отвечать не стал.

«Время подошло», — лаконично ответил собеседник.

Юрий Жучков умер в возрасте 67 лет. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Жучков был солистом «Землян» с 1986-го по 1992 год — до распада «золотого состава».

Дарья Нарыкова
