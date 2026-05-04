Бывшего солиста «Землян» Юрия Жучкова похоронят в Барнауле 6 мая
Обложка © YouTube / Ушли сегодня
Стало известно о дате похорон бывшего участника ВИА «Земляне» Юрия Жучкова. Церемония прощания пройдёт в Барнауле в ближайшую среду, 6 мая.
Информацию об этом 360.ru сообщил директор группы «Граффити» Алексей Смирнов. Однако на вопрос о причинах смерти артиста он отвечать не стал.
«Время подошло», — лаконично ответил собеседник.
Юрий Жучков умер в возрасте 67 лет. По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем. Жучков был солистом «Землян» с 1986-го по 1992 год — до распада «золотого состава».
