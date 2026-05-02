2 мая, 10:37

Прощание с кукольным мастером Ляпидевским прошло в храме на Большой Никитской

Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Церемония прощания с народным артистом РФ Робертом Ляпидевским, который прослужил в Центральном театре кукол имени С. В. Образцова более 65 лет, прошла в храме Большое Вознесение на Большой Никитской в Москве.

Проститься с артистом пришли его родные и близкие. Тело мастера кремируют, урну с прахом захоронят на Новодевичьем кладбище не позднее чем через 40 дней после смерти.

Народного артиста Ляпидевского кремируют и похоронят на Новодевичьем кладбище
Народного артиста Ляпидевского кремируют и похоронят на Новодевичьем кладбище

Роберт Ляпидевский ушёл из жизни 28 апреля в возрасте 89 лет. О смерти актёра сообщили в Театре кукол имени Образцова, где его назвали настоящим Кукольником с замечательной душой и живой легендой сцены. Ляпидевский отдал театру 65 лет и за это время сыграл десятки ролей. Родственники мастера также рассказывали о причине его смерти.

