Названа причина смерти народного артиста России Ляпидевского

Продолжительный недуг, спровоцированный последствиями коронавирусной инфекции, стал причиной гибели народного артиста РФ Роберта Ляпидевского. Об этом обстоятельстве ТАСС поведали родные 89-летнего мэтра, отдавшего Центральному театру кукол имени С. В. Образцова более шести с половиной десятилетий.

«Причина смерти — продолжительная болезнь. Она связана с осложнениями, возникшими после заболевания ковидом», — сказал он.

Напомним, сегодня стало известно об уходе из жизни легенды. Роберт Ляпидевский — сын первого Героя Советского Союза, лётчика Анатолия Ляпидевского. Поначалу он чувствовал себя комиком и в юные годы метил в цирк, но, взяв в руки куклу, осознал, что это его призвание. За 65 лет в театре он оживлял десятки ролей — от царя Салтана и Дон Жуана до ослика Иа, Дьявола и Создателя. Коллеги навсегда запомнили его дар звукоподражания и сценическое обаяние.

