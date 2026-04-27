27 апреля, 20:20

От Железного человека до Дракулы: Вселенная комиксов потеряла одного из своих главных архитекторов

Умер сценарист комиксов Marvel и DC Джерри Конвей, подаривший миру Пауэр Гёрл

Обложка © Х / gerryconway

Обложка © Х / gerryconway

Вселенная комиксов понесла невосполнимую утрату. На 74-м году жизни скончался американский сценарист Джерри Конвей, работавший над культовыми сериями для Marvel и DC. Сообщение о его смерти появилось на официальном сайте Marvel Comics.

«От имени семьи мы с прискорбием сообщаем, что писатель и бывший главный редактор Marvel Джерри Конвей ушел из жизни. Джерри был выдающейся личностью в сфере комиксов, который сформировал саму поп-культуру», – говорится в заявлении.

Конвей родился 10 сентября 1952 года в Бруклине. За свою долгую карьеру он успел поработать над эпизодами «Железного человека» (1968), «Лешего», «Дракулы» и, конечно, «Человека-паука». Но главное наследие сценариста – десятки персонажей, без которых сегодня невозможно представить индустрию. Среди его творений: Каратель (Фрэнк Касл), Бен Рейли (клон Питера Паркера), первая Мисс Марвел (Кэрол Дэнверс), Файрсторм, Вайксен, Пауэр Гёрл, Джейсон Тодд (второй Робин) и Крокодил-убийца.

Именно Конвей написал знаменитую арку «Ночь, когда умерла Гвен Стейси» в The Amazing Spider-Man – историю, которая до сих пор считается одной из самых трагичных и переломных в истории комиксов.

На 95‑м году жизни скончалась фигуристка Майя Беленькая. Её учеником был Алексей Мишин
На 95‑м году жизни скончалась фигуристка Майя Беленькая. Её учеником был Алексей Мишин

Ранее Life.ru писал, что в Екатеринбурге не стало Евгения Горенбурга – генерального продюсера международного фестиваля Ural Music Night и одного из основателей свердловского рок-клуба. По словам губернатора Дениса Паслера, Горенбург, которому шёл 67-й год, был человеком с «горящим взором», подарившим региону «Старый Новый Рок», «Ночь Музыки» и «Красную строку». По образованию врач, он целиком посвятил себя музыкальной стихии: руководил рок-фестивалем, собрал группу «ТОП» и выстроил современное культурное пространство Урала.

Юния Ларсон
