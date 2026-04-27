От Железного человека до Дракулы: Вселенная комиксов потеряла одного из своих главных архитекторов

Вселенная комиксов понесла невосполнимую утрату. На 74-м году жизни скончался американский сценарист Джерри Конвей, работавший над культовыми сериями для Marvel и DC. Сообщение о его смерти появилось на официальном сайте Marvel Comics.

«От имени семьи мы с прискорбием сообщаем, что писатель и бывший главный редактор Marvel Джерри Конвей ушел из жизни. Джерри был выдающейся личностью в сфере комиксов, который сформировал саму поп-культуру», – говорится в заявлении.

Конвей родился 10 сентября 1952 года в Бруклине. За свою долгую карьеру он успел поработать над эпизодами «Железного человека» (1968), «Лешего», «Дракулы» и, конечно, «Человека-паука». Но главное наследие сценариста – десятки персонажей, без которых сегодня невозможно представить индустрию. Среди его творений: Каратель (Фрэнк Касл), Бен Рейли (клон Питера Паркера), первая Мисс Марвел (Кэрол Дэнверс), Файрсторм, Вайксен, Пауэр Гёрл, Джейсон Тодд (второй Робин) и Крокодил-убийца.

Именно Конвей написал знаменитую арку «Ночь, когда умерла Гвен Стейси» в The Amazing Spider-Man – историю, которая до сих пор считается одной из самых трагичных и переломных в истории комиксов.

