Народного артиста Ляпидевского кремируют и похоронят на Новодевичьем кладбище

Похороны народного артиста России Роберта Ляпидевского, который более 65 лет работал в Центральном театре кукол имени С. В. Образцова, состоятся на Новодевичьем кладбище, сообщили ТАСС в его семье. Тело мастера будет кремировано, а урна с прахом захоронена не позднее чем через 40 дней после его смерти.

Церемония прощания с Ляпидевским запланирована на 2 мая. По информации из семьи мастера, панихида пройдёт в храме «Большое Вознесение».

Роберт Ляпидевский скончался 28 апреля в возрасте 89 лет. О кончине актёра сообщили в Театре кукол имени Образцова. Там его назвали настоящим Кукольником с замечательной душой и живой легендой сцены. Ляпидевский отдал Театру Образцова 65 лет и за это время сыграл десятки ролей.