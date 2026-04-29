29 апреля, 17:03

Народного артиста Ляпидевского кремируют и похоронят на Новодевичьем кладбище

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Похороны народного артиста России Роберта Ляпидевского, который более 65 лет работал в Центральном театре кукол имени С. В. Образцова, состоятся на Новодевичьем кладбище, сообщили ТАСС в его семье. Тело мастера будет кремировано, а урна с прахом захоронена не позднее чем через 40 дней после его смерти.

Церемония прощания с Ляпидевским запланирована на 2 мая. По информации из семьи мастера, панихида пройдёт в храме «Большое Вознесение».

Названа причина смерти народного артиста России Ляпидевского
Роберт Ляпидевский скончался 28 апреля в возрасте 89 лет. О кончине актёра сообщили в Театре кукол имени Образцова. Там его назвали настоящим Кукольником с замечательной душой и живой легендой сцены. Ляпидевский отдал Театру Образцова 65 лет и за это время сыграл десятки ролей.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Наталья Демьянова
