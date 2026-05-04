День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 мая, 10:32

Умер бывший солист группы «Земляне» Юрий Жучков

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Юрий Жучков

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Юрий Жучков

На 68-м году жизни умер бывший солист рок-группы «Земляне» Юрий Жучков. По данным SHOT, предварительно, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Жучков был солистом «Землян» с 1986-го по 1992 год — до распада «золотого состава». Затем артист переехал в родной Барнаул, где основал свою музыкальную группу.

Основатель группы "Земляне" прошёлся по Галкину
Основатель группы "Земляне" прошёлся по Галкину

Два года назад — в январе 2024 года — умер ещё один бывший музыкант «Землян». Юрий Ильченко ушёл из жизни в возрасте 72 лет. Он также выступал с рок-группой «Машина времени» в 1976–1977 годы.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Утраты
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar