Умер бывший солист группы «Земляне» Юрий Жучков

На 68-м году жизни умер бывший солист рок-группы «Земляне» Юрий Жучков. По данным SHOT, предварительно, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Жучков был солистом «Землян» с 1986-го по 1992 год — до распада «золотого состава». Затем артист переехал в родной Барнаул, где основал свою музыкальную группу.

Два года назад — в январе 2024 года — умер ещё один бывший музыкант «Землян». Юрий Ильченко ушёл из жизни в возрасте 72 лет. Он также выступал с рок-группой «Машина времени» в 1976–1977 годы.