«Маленький Тайсон» из Владивостока: Life.ru рассказывает, как двухлетка пробивает двоечку и покоряет именитых боксёров Оглавление Как двухлетний Демьян овладел мастерством бокса? Проснулись знаменитыми Чем увлекается старшая дочка Мишель? Станет ли Демьян профессиональным боксёром в будущем? Пять главных принципов воспитания Игешёвых Во Владивостоке появился новый Майк Тайсон, правда ему только два года. Зато видео с мальчиком набрало 29 миллионов просмотров! Life.ru поговорил с семьёй мальчика и узнал, как живёт новая звезда Рунета. 4 мая, 14:30 Майк Тайсон из Владивостока: как живёт семья Демьяна, который стал звездой Рунета за одну ночь? Коллаж © Life.ru. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dema_igeshev. © Magnific

Недавно Интернет взорвало короткое видео: малыш, которому едва исполнилось два года, встаёт в идеальную боксёрскую стойку, держит защиту и наносит удары, будто он настоящий профессионал! Ролик прозвали «Маленький Майк Тайсон», а количество просмотров перевалило за 29 миллионов. Life.ru поговорил с мамой юного боксёра и выяснил, как и чем живёт семья новой знаменитости!

Как двухлетний Демьян овладел мастерством бокса?

Семья Игешёвых живёт во Владивостоке. Мама маленькой звезды Моника пока в декрете с двумя детьми. А её супруг Александр работает тренером по боксу. Нового Майка Тайсона зовут Демьян, в свои два года он боксирует как настоящий профессионал! Неужели мальчик в таком юном возрасте уже занимается боксом? Дело в том, что родители Мишель и Демьяна с самого начала договорились, что не будут навязывать детям хобби и увлечения.

Намеренно сына никто не тренирует — тому, что он умеет, он научился сам, смотря на папу. Лучший пример — это личный пример. Моника Игешёва Мама Демьяна

«Чем захотят — тем и будут заниматься», — рассказывает Моника. Появление бокса в жизни сына стало для родителей неожиданностью, поскольку у них не было цели научить его этому. Вероятно, тяга именно к этому виду спорта возникла, когда Демьян смотрел, как папа работает в зале. И это, пожалуй, самый удивительный факт!

Проснулись знаменитыми

Цифры, которые собрало видео, впечатляют даже популярных блогеров. «На данный момент у нас 29 миллионов просмотров и более 1 миллиона лайков», — рассказывает мама Демьяна. Комментируют видео люди со всего мира! Сейчас под роликом больше 13 тысяч комментариев, и их количество продолжает расти. А вот с коммерческими предложениями оказалось не так оживлённо.

«Коммерческих предложений почти не было, только из Америки на рекламу», — отмечает Моника. Зато забавных — хоть отбавляй. Самое интересное: в комментариях нашлись другие папы, воспитывающие маленьких бойцов. Мужчины даже предлагали встретиться, со смехом рассказывает мама юной звезды Интернета. А чем же увлекается старшая сестра Демьяна?

Чем увлекается старшая дочка Мишель?

У маленького боксёра есть старшая сестра Мишель, которой уже четыре года. В разговоре с Life.ru мама семейства рассказывает, что девочка занимается йогой, танцами, английским, а также работает с логопедом. Кстати, что интересно, Демьян, несмотря на своё увлечение боксом, тоже ходит на танцы и йогу. Дело в том, что дети ходят в частный детский сад, где детям удобно совмещать разные активности.

Мишель однажды даже попробовала себя в модельном деле, но, по словам мамы, ей не понравилось. И к этому родители отнеслись с полным пониманием. «Когда вырастет, сама решит, чем будет заниматься, — говорит мама. — Пока в приоритете у неё танцы». Та же философия, что и с братом: никакого навязывания, только поддержка того, что действительно нравится ребёнку.

Станет ли Демьян профессиональным боксёром в будущем?

Один из самых важных вопросов, который волнует фанатов юного боксёра: а что, если «маленький Тайсон» однажды просто перестанет боксировать? Родители мальчика уверены, ребёнок должен заниматься тем, что ему действительно интересно. Наверное, именно этот принцип поможет воспитать настоящего чемпиона, и совершенно неважно, в каком именно деле! И даже если через год Демьян забудет про бокс и увлечётся, скажем, рисованием или лепкой, родители будут рады не меньше, чем 29 миллионам просмотров. А каких принципов воспитания придерживаются Моника и Александр?

Пять главных принципов воспитания Игешёвых

На предложение сформулировать принципы успешного воспитания мама честно признаётся: чётких пунктов нет. Но из её ответа складывается цельная философия. Первое и главное правило: поддерживать ребёнка во всех смыслах, во всех сферах, во всех начинаниях и увлечениях. Второе — быть другом, чтобы дети чувствовали себя в полной безопасности рядом с родителями.

Ну а третье гласит, что каждый ребёнок индивидуален, и здесь Моника приводит один яркий пример из собственного опыта: «Демьян сам по себе очень тактильный мальчик и очень ранимый, обидеться может ещё как. К нему нужен особый подход. Если его поругать на повышенном тоне, он очень сильно расстроится и не поймёт, за что на него накричали. Ему достаточно спокойно объяснить, что это нельзя или опасно». Совсем иначе дело обстоит с сестрой Мишель: «Приходится быть с ней жёстче». Поэтому четвёртый принцип — не применять единые шаблоны. Пятый — доверять себе: только родитель своего ребёнка сможет понять, как правильно воспитывать сына или дочку.

Вот такая история «маленького Тайсона» из Владивостока! Вы уже успели увидеть это видео в своей ленте? Обязательно посмотрите на профессионализм Демьяна.

