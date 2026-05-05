Рэпер Лигалайз* обжаловал штраф за нарушение закона об иноагентах

Рэпер и продюсер Андрей Меньшиков*, известный под псевдонимом Лигалайз*, обжаловал административный штраф, вынесенный ему за непредоставление отчётности о деятельности иноагента. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на материалы суда.

Отмечается, что исполнитель подал жалобу на взыскание в размере 50 тысяч рублей. Штраф был наложен московским судом за то, что иностранный агент не отчитался в уполномоченный орган. Апелляционная инстанция зарегистрировала обращение, однако дата рассмотрения жалобы пока не определена.

Ранее Меньшиков* уже привлекался к ответственности по аналогичным статьям, а также за неисполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства об иностранных агентах.

В реестр иностранных агентов Меньшиков* был включён в конце 2024 года. По данным Министерства юстиции, он распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и Вооружённых силах РФ, выступал против специальной военной операции, позволял себе негативные высказывания в адрес граждан России. Кроме того, он участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными средствами массовой информации. В настоящее время рэпер проживает за пределами страны.

