Рэпер Лигалайз* обжаловал штраф за нарушение закона об иноагентах
Обложка © VK / mc_ligalize / Александр Мультиков
Рэпер и продюсер Андрей Меньшиков*, известный под псевдонимом Лигалайз*, обжаловал административный штраф, вынесенный ему за непредоставление отчётности о деятельности иноагента. Об этом передаёт РИА «Новости», ссылаясь на материалы суда.
Отмечается, что исполнитель подал жалобу на взыскание в размере 50 тысяч рублей. Штраф был наложен московским судом за то, что иностранный агент не отчитался в уполномоченный орган. Апелляционная инстанция зарегистрировала обращение, однако дата рассмотрения жалобы пока не определена.
Ранее Меньшиков* уже привлекался к ответственности по аналогичным статьям, а также за неисполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный контроль за соблюдением законодательства об иностранных агентах.
В реестр иностранных агентов Меньшиков* был включён в конце 2024 года. По данным Министерства юстиции, он распространял недостоверную информацию о решениях российских властей и Вооружённых силах РФ, выступал против специальной военной операции, позволял себе негативные высказывания в адрес граждан России. Кроме того, он участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными средствами массовой информации. В настоящее время рэпер проживает за пределами страны.
Ранее столичный суд оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна* на 7 миллионов рублей по делу о нарушении закона об иноагентах. Процесс проходил без самого артиста — он покинул страну и объявлен в розыск правоохранителями. Суд сохранил подписку о невыезде в качестве меры пресечения. Также наложены обеспечительные аресты на дом и земельный участок исполнителя в Московской области. Позднее адвокаты артиста подали апелляционную жалобу на приговор мирового суда. Защитники намерены добиться полного оправдания музыканта, который сейчас находится в розыске.
Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.
* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.