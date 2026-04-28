Защита Моргенштерна* обжаловала штраф в 7 млн за нарушение закона об иноагентах

Адвокаты Алишера Моргенштерна* подали апелляционную жалобу на приговор мирового суда. Защитники намерены добиться полного оправдания музыканта, который сейчас находится в розыске.

«Приговор обжаловали. Просим его отменить и вынести новый, которым оправдать. Это наша последовательная позиция», — заявил ТАСС адвокат Ильдар Исламов. По его словам, в жалобе также указали на нарушения УК РФ при назначении наказания.

Ранее столичный суд оштрафовал рэпера на 7 миллионов рублей по делу о нарушении закона об иноагентах. Процесс проходил без самого артиста — он покинул страну и объявлен в розыск правоохранителями. Суд сохранил подписку о невыезде в качестве меры пресечения. Также наложены обеспечительные аресты на дом и земельный участок исполнителя в Московской области.

Обвинение изначально запрашивало штраф в 8,2 млн рублей, рассчитав возможный доход звезды за два года. Адвокат называл подобный исход большой редкостью для этой статьи, так как стандартная санкция ниже — не более 4,5 млн.

В прокуратуре отмечали, что Моргенштерн* дважды привлекали к административной ответственности за нарушения. Несмотря на это, он продолжал публиковать посты в соцсетях без маркировки иноагента.

