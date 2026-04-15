

15 апреля, 15:01

Суд в Литве запретил запрещать въезд Моргенштерну*

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Суд в Литве отменил запрет на въезд рэперу Алишеру Моргенштерну* сроком на 10 лет, который был введён ещё в ноябре прошлого года. О решении объявил Высший административный суд страны по итогам рассмотрения жалобы.

«Решение о такой угрозе со стороны того или иного лица принимается департаментом госбезопасности, но этого сделано не было, поэтому запрет объявлен некомпетентной по данному вопросу инстанцией», — говорится в постановлении.

Ограничение на въезд было введено на 10 лет. Запрет обосновывался возможной угрозой национальной безопасности со стороны рэпера, однако суд указал на отсутствие необходимых процедур. Также отмечено, что решение против Моргенштерна* основывалось на субъективных оценках.

Ранее сообщалось, что на выступлении Алишера Моргенштерна* в Испании у зрителя изъяли украинский флаг. Позже рэпер сократил число сольных концертов и изменил географию туров из-за паранойи после отказа от запрещённых веществ. Сейчас он выступает только в Испании, США и на Кипре, так как боится задержания и выдачи в Россию — здесь против него возбуждено дело о нарушении закона об иноагентах, и он в розыске.

*Включён в перечень иноагентов Минюста России.

Александра Мышляева
