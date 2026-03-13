Моргенштерн* ограничил выступления из-за страха преследования

Рэпер Моргенштерн* (Алишер Моргенштерн*) приостановил сольные концерты и резко сократил географию частных выступлений. Причиной стала мания преследования, возникшая после отказа от наркотиков. Об этом стало известно Mash.

Сообщается, что артист теперь соглашается выступать только в нескольких странах. Среди них называются Испания, США и Кипр — именно эти направления он считает относительно безопасными. Музыкант опасается поездок в другие государства, поскольку, по его мнению, существует риск задержания и последующей экстрадиции в Россию. Там против него возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от обязанностей иностранного агента, а сам исполнитель объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

Из-за этих опасений артист крайне осторожно подходит к организации мероприятий. Перед выступлением он требует не раскрывать место проведения заранее и тщательно проверяет людей, которые делают заказ. По данным источников, на апрель 2026 года рэпер готов выступать исключительно на закрытых вечеринках. Минимальный гонорар за такое шоу оценивается примерно в 150 тысяч долларов. Потенциальным заказчикам также необходимо предоставить подробную информацию о себе и согласиться с дополнительными условиями безопасности. По словам источников, подобные меры связаны с сильной тревожностью музыканта.

