Суд на Украине отменил налоги за OnlyFans бывшей девушке Моргенштерна*

Украинский суд отменил налоговые претензии к бывшей девушке рэпера Моргенштерна* — создательнице контента для взрослых Елизавете Василенко. С неё пытались взыскать более 1,6 миллиона гривен за деятельность на платформе OnlyFans. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

В октябре 2024 года украинская налоговая получила от британских компетентных органов данные о том, что Василенко заработала на OnlyFans 179 942 доллара. После этого девушке потребовали уплатить 1,6 миллиона гривен в бюджет страны.

Адвокаты ню-модели заявили, что реальный доход был ниже. Кроме того, защита подчеркнула: Василенко с июля 2021 года непрерывно проживает в Чехии, что ставит под сомнение её статус налогового резидента Украины.

Суд зафиксировал ошибки при организации проверки и отменил все налоговые уведомления-решения. Также фискальный орган обязали возместить Василенко 14 376 гривен судебного сбора.

Ранее сообщалось, что исполнитель Алишер Моргенштерн* столкнулся с инцидентом на концерте в Испании, где зритель поднял украинский флаг, который быстро изъяла охрана. Позже рэпер приостановил сольные концерты и сократил географию выступлений из-за мании преследования после отказа от наркотиков. Теперь он выступает только в Испании, США и на Кипре, опасаясь задержания и экстрадиции в Россию, где против него возбуждено уголовное дело об уклонении от обязанностей иноагента, и он объявлен в розыск.

