17 марта, 07:24

Суд в Москве заочно рассмотрит уголовное дело против Моргенштерна*

Обложка © Telegram / MORGENSHTERN

В Москве 2 апреля суд заочно рассмотрит уголовное дело против рэпера Алишера Моргенштерна* за уклонение от обязанностей иностранного агента. Об этом следует из судебных материалов, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

Согласно материалам суда, заседание пройдёт в одном из столичных судебных участков. Следствие отмечает, что Моргенштерн* дважды за год привлекался к административной ответственности за нарушение правил деятельности иностранного агента. Несмотря на это, он продолжал публиковать в соцсетях сообщения и материалы без необходимых пометок и уведомлений.

ФНС выставила Моргенштерну* новый счёт сразу после погашения прошлого долга

Рэпер Алишер Моргенштерн* приостановил сольные концерты и значительно сократил географию частных выступлений. Причиной стали переживания после отказа от наркотиков и возникшая мания преследования. Артист теперь соглашается выступать только в нескольких странах, среди которых Испания, США и Кипр.

Все самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

*Включён в перечень иноагентов Минюста России.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
