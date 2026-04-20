Моргенштерна* оштрафовали на 7 млн рублей
Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / morgen_shtern
Суд вынес заочный приговор в отношении 28-летнего Алишера Моргенштерна*, признав его виновным в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Суд установил, что Моргенштерн* ранее дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжил публиковать материалы в социальных сетях без соответствующей маркировки.
По итогам рассмотрения дела артист заочно приговорён к штрафу в размере 7 млн рублей.
Ранее сообщалось, что рэпер сократил число сольных концертов и изменил географию туров из-за паранойи после отказа от запрещённых веществ. Сейчас Моргенштерн* выступает только в Испании, США и на Кипре, так как боится задержания и выдачи в Россию — здесь против него возбуждено дело о нарушении закона об иноагентах, и он в розыске.
*Включён в перечень иноагентов Минюста России.