Бритни Спирс избежала тюрьмы по делу о пьяном вождении

Американская поп-дива Бритни Спирс договорилась со следствием и признала себя виновной по более мягкой статье, избежав таким образом тюрьмы. Как пишет Washington Post, речь идёт о деле, связанном с вождением в нетрезвом виде. Всё началось с того, что в начале марта звезду задержали в Калифорнии, в округе Вентура. Тогда певица провела за решёткой примерно восемь часов.

«В понедельник Бритни Спирс через своего адвоката признала вину по менее тяжкому обвинению, что позволит ей избежать тюремного заключения после того, как прокуратура Калифорнии предъявила ей обвинения в вождении под воздействием алкоголя и наркотиков», — говорится в публикации.

Издание сообщает, что адвокат певицы, Майкл Голдштейн, признал ее вину в неосторожном вождении в нетрезвом виде. Это грозит ей годом испытательного срока, реабилитацией и штрафами по закону штата.

А ранее стало известно, что Бритни Спирс проходит курс лечения в реабилитационном центре после ареста за вождение в нетрезвом виде. 44-летняя певица решила пройти лечение. Она сделала это добровольно и ради общего блага. Эту информацию подтвердил представитель артистки.