1 мая, 00:20

Бритни Спирс предъявили обвинение в нетрезвом вождении

Обложка © ТАСС / Zuma

Американской певице Бритни Спирс предъявлено обвинение, связанное с управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в прокуратуре округа Вентура.

По данным ведомства, речь идёт об одном эпизоде правонарушения. Материалы дела квалифицированы как проступок, связанный с вождением в нетрезвом виде. Спирс предписано явиться в суд 4 мая.

Инцидент произошёл в прошлом месяце, когда сотрудники полиции обратили внимание на чёрный кабриолет BMW. По их оценке, машина двигалась неустойчиво: резко меняла полосу и совершала хаотичные торможения. После остановки Спирс была задержана.

А ранее стало известно, что Бритни Спирс проходит курс лечения в реабилитационном центре после ареста за вождение в нетрезвом виде. 44-летняя певица решила пройти лечение. Она сделала это добровольно и ради общего блага. Эту информацию подтвердил представитель артистки.

BannerImage
Тимур Хингеев
