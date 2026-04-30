«Стыдно»: Костенко сдала Тарасова с потрохами и раскрыла главный секрет их романа
Костенко призналась, что была любовницей Тарасова, пока он был в браке с Бузовой
Обложка © Instagram / kostenko.94
Модель Анастасия Костенко долго молчала, но терпение лопнуло. Подписчики в очередной раз спросили модель, не стыдно ли ей за то, что она якобы разрушила брак футболиста Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой. И тут Костенко выдала откровение.
«Если вам интересно моё мнение о том, как быть любовницей, то скажу: стыдно», — пояснила Костенко.
Она подчеркнула, что в любых отношениях важно сразу обозначать границы. По словам Костенко, если мужчина состоит в браке, он сначала должен завершить прежние отношения, и только после этого можно строить новые.
Напомним, Тарасов и Бузова развелись в 2017 году. Уже в 2018 году футболист начал публичные отношения с Костенко, а в 2020 году они поженились. У пары четверо детей.
А ранее Тарасов высмеял откровения Ольги Бузовой об их браке. В своих соцсетях бывший муж телеведущей опубликовал фото с мячом и татуировкой на плече, сопроводив его саркастической подписью о чердаке.
Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.