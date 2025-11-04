Россия и США
«Папе и маме надо руки оторвать»: Хейтеры накинулись на Анастасию Костенко из-за болезни младшего сына

Модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов со своим сыном Ярославом. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kostenko.94

Модель Анастасия Костенко подверглась критике в Сети после того, как её сын Ярослав был госпитализирован с ротавирусной инфекцией. Публикация фотографии из больницы вызвала волну осуждения со стороны пользователей, обвиняющих её в ненадлежащем уходе за ребёнком.

«Особенно меня поразило, когда, находясь в стационаре, я сделала фотографию в статус, а в ответ прилетело сообщение: «Всё от питания. Папе и маме надо руки оторвать за то, что дают пить всякую бяку», — поделилась она.

Костенко отметила, что впервые сталкивается с подобным заболеванием и испытывает трудности в оказании необходимой помощи ребёнку. Она подчеркнула, что несправедливые комментарии лишь пытаются вызвать у неё чувство вины. Пользователи соцсетей высказывали предположения о причинах болезни, критикуя родителей, однако модель призвала не судить её поспешно.

Ранее сообщалось, что сын Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова оказался в больнице с ротавирусной инфекцией, которая привела к критическому обезвоживанию организма. Мама ребёнка рассказала в соцсетях, что ситуация была настолько серьёзной, что при двукратной сдаче крови из пальца мальчик даже не просыпался, реагируя только на установку катетера.

