Арендованный особняк и долг 460 млн: почему инфоцыганка Тлиашинова рыдает в Дубае Оглавление Две статьи УК, 460 млн и выдача России Семинар за 200 тысяч и «Поющие чаши» за 10 Фирма исчезла, а деньги остались в Дубае Арендованный особняк и иск от беглого коллеги В Дубае льёт слёзы беглая блогерша Инна Тлиашинова. Она боится экстрадиции в Россию, где на неё завели уголовное дело на полмиллиарда рублей. Как широко жила на родине конкурент Елены Блиновской — в статье Life.ru. 4 мая, 21:45

Две статьи УК, 460 млн и выдача России

Скандальная блогерша и коуч Инна Тлиашинова, находящаяся в России под уголовным преследованием за финансовые махинации, выступила со слёзным заявлением из Дубая. По её словам, якобы скоро будет экстрадиция блогерши на родину, где ей грозит «до 20 лет».

Беспокойство Тлиашиновой понятно: ещё в начале июня 2025 года Тверской суд Москвы вынес решение о заочном аресте создательницы Академии квантовой психологии. По ходатайству следствия женщина, прославившаяся работой со звёздами шоу-бизнеса, была объявлена в межгосударственный розыск.

Уголовное преследование Тлиашиновой инициировали сразу два ведомства — Служба экономической безопасности ФСБ России и Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Фигурантке инкриминируют две статьи УК РФ: ч. 2 ст. 198 (уклонение физлица от уплаты налогов в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретённых в результате совершения преступления).

По версии следствия, коуч выводила выручку от продажи своих курсов на счета подставных третьих лиц, чтобы государство не получило ни копейки. Часть этих средств впоследствии была направлена на покупку дорогостоящей недвижимости в Москве. Именно эти операции и были квалифицированы как легализация преступных доходов.

Как считают правоохранители, с 2020-го по 2022 год Тлиашинова не перечислила государству более 431 млн рублей, полученных от проведения платных тренингов и марафонов. А учитывая набежавшие штрафы и пени, её долг перед ФНС на момент решения об аресте превысил 460 млн.

При этом блогерша вину так и не признала и в своих соцсетях и разного рода интервью заявляла, что «сейчас время такое, что государство обратило внимание на таких, как она». В какой-то момент договорилась даже до «политического заказа» на неё.

Занятно, что это не первые проблемы Тлиашиновой с законом. Годом ранее Следственный комитет уже возбуждал уголовное дело по ч. 3 ст. 144 (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Тогда охрана коуча избила съёмочную группу одного из СМИ и повредила дорогостоящее оборудование. Впрочем, в тот раз Тлиашиновой, кажется, удалось уладить вопрос — её допросили лишь в качестве свидетеля.

Семинар за 200 тысяч и «Поющие чаши» за 10

Инне Тлиашиновой 44 года, она, по её же собственным словам, психолог, «эксперт по подсознанию», создатель психологической методики «Мастер разборов» и основатель Международной академии «Мастер разборов», долларовый миллионер, прилежная жена и мать четверых детей.

Её деятельность пришлась на период расцвета так называемого инфобизнеса, яркими представителями которого были всем известные марафонщики Елена Блиновская, супруги Чекалины, Аяз Шабутдинов, Игорь Косенко и прочие деятели калибром помельче. Все они сейчас имеют серьёзные проблемы с законом, из них уходить от ответственности пока удаётся только Косенко, вовремя сбежавшему из страны.

Как и все они, Тлиашинова вела марафоны и курсы «успешного успеха» и впечатляла поклонников и последователей расценками на свои инфопродукты. Участие в её семинаре «Квантовое туннелирование» тогда стоило 200 тыс. рублей, «Поднятие по этажам реальности» — 50 тыс., пройти онлайн-семинар «Поющие чаши», посвящённый женственности и сексуальности, — 10 тысяч рублей. И это ещё, по меркам блогерши, вполне бюджетно — стоимость отдельных абонементов, подразумевающих личное участие коуча, достигала пяти миллионов рублей.

Фирма исчезла, а деньги остались в Дубае

Когда правоохранители вплотную занялись распоясавшимися «инфобизнесменами», Тлиашинова, кажется, поняла, что вскоре в гости с проверками придут и к ней. К лету 2023 года она спешно закрыла свой ИП, который, судя по ОКВЭД, занимался 48 видами деятельности — от торговли унитазами до исполнительских искусств. А также четыре из пяти фирм, которые предоставляли юридические услуги и денежное посредничество.

А вот пятую фирму — ту самую «международную академию разборов», через которую она и вела свои курсы и марафоны, — переписала на третье лицо. Впрочем, фирму это не спасло — по данным ФНС, сведения в ЕГРЮЛ о ней признаны недостоверными, компания отсутствует по своему адресу, а новый владелец уже имел проблемы с налоговой.

Академия сейчас должна по штрафам, пеням, пошлинам и платежам около восьми миллионов рублей, но каждый раз приставы либо не могли установить местоположение должника, либо найти его имущество. При этом за 2022 год из фирмы было выведено 146 млн рублей.

Незадолго до побега Тлиашиновой её академия ушла в минус на 150 миллионов. Фото © spark-interfax

Сама Тлиашинова сбежала в Дубай и оттуда как ни в чём не бывало продолжила свою «просветительскую» деятельность. Теперь, если экстрадиция всё же будет осуществлена, следствие получит дополнительные сведения, как работала блогерша из-за рубежа и куда девались деньги.

Арендованный особняк и иск от беглого коллеги

Похоже, специалист по «успешному успеху» очень любит деньги и к тому же блеснуть успехом собственным. Это иллюстрируется двумя яркими ситуациями.

Недавно беглый блогер Косенко подал на Тлиашинову в суд, указав, что она заказала ему личную раскрутку, но за проделанную работу так и не расплатилась. Согласно заявлению, блогерша задолжала ему за продвижение своих аккаунтов в социальных сетях и увеличение медийности 54 млн рублей.

По данным SHOT, изначально сумма иска достигала 70 млн рублей при обещанном гонораре в 100. При этом сама Тлиашинова заявляла, что, дескать, весь «труд» истца ограничился проведением одного бесполезного «гива» (розыгрыша призов), а потому платить ему не за что.

Кроме того, недавно выяснилось, что дорогостоящий дворец инфоцыганки принадлежит не ей. Речь идёт об элитном особняке в коттеджном посёлке «Горки-7». Площадь усадьбы — 1,6 кв.м., участок — 200 соток. Многокомнатные апартаменты, дизайнерский ремонт, просторный участок, на территории которого расположены теннисный корт, баня и бассейн, использовались в съёмках роликов блогерши, чтобы впечатлять доверчивого зрителя. В итоге крутой особняк оказался арендованным.

Сама Тлиашинова, когда дело в её отношении пришло в движение, спешно пыталась продать свои собственные квартиры, чтобы хоть как-то расплатиться с долгами.

Забавно, что год назад, празднуя свой 43-й день рождения, она загадала ещё двоих детей, 1 млрд долларов и достойного мужчину рядом. Похоже, муж не вынес идеальности такой яркой, успешной женщины.

Авторы Евгений Кузнецов