Меладзе уделал Галкина: они отвернулись от России, но один в шоколаде, а другой в пролёте Оглавление Свадьба в Каннах: кто заработал больше Почему Меладзе собирает залы, а Галкин* нет Бизнес в России: у Меладзе малина, у Галкина* дырка Меладзе гоняет на Mercedes, Галкин продлил ОМС Почему Меладзе не трогают: шокирующий ответ Беглые артисты разделились на иноагентов и на тех, кто только ещё нарывается на такой статус. Хотя относятся они к России одинаково. У первых есть куча ограничений по заработкам, вторые живут ярко и богато. Life.ru сравнил жизнь Максима Галкина* и Валерия Меладзе. 30 апреля, 22:15 Меладзе получает миллионы из России, пока Галкин* просит ОМС и сидит на чемоданах. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Анна Салынская, Ведомости / Алексей Орлов

Свадьба в Каннах: кто заработал больше

На днях по Сети разошлись снимки и видео украинской свадьбы, с барским размахом гулявшей во французских Каннах. На празднике для гостей пели и плясали Рики Мартин, иноагент Максим Галкин* и Валерий Меладзе.

Причём Меладзе, по слухам, заработал даже больше коллеги на три миллиона рублей — 13 млн. Возможно, потому, что жених оказался выходцем из Грузии, но не исключено также, что из-за своего иноагентского статуса Галкин* более стеснён в деньгах и обстоятельствах и ради дохода готов заметно снижать ценник.

Кстати, это не первое совместное выступление двух артистов. В ноябре прошлого года оба встречались на бесплатном для зрителей концерте в Молдавии, где пели песни Муслима Магомаева. Их участие в мероприятии тогда организовал один из местных олигархов — Ренато Усатый. Благодаря ему Меладзе дал два концерта в республике, заработав более 30 млн рублей.

Певец Валерий Меладзе. Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Сейчас общественность требует у российских правоохранителей дать правовую оценку участию Меладзе в подобных вечеринках и, расценив это как финансирование из-за рубежа, наделить его тем же статусом, что и у его коллеги-юмориста. Подобная инициатива появляется из года в год, однако до сих пор заканчивалась ничем.

Почему Меладзе собирает залы, а Галкин* нет

За рубежом доход обоих зависит как от корпоративов, так и от количества концертов и, соответственно, количества проданных на них билетов. Если у Галкина* обычно продаются небольшие залы, то Меладзе выступает широко.

В прошлом году в честь своего 60-летия он съездил на гастроли по США, которые символично открыл концертом в американском Санкт-Петербурге. Там он сумел заработать 22 млн рублей. А в целом из тура певец привёз 244 млн. Основные деньги он заработал в городах с большой русскоязычной диаспорой: Майями, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Нью-Йорке.

Годом ранее Галкин* тоже проехался по Северной Америке, но с гораздо меньшим эффектом. Самый большой зал — Claire Tow Theater на 2400 мест, расположенный в Нью-Йорке, — собрал два концерта. Однако, как тогда выяснил Life.ru, билеты туда были куплены далеко не все. Ещё хуже дела обстояли в Атланте, во Флориде и в Сан-Франциско.

Недавно Максим Галкин* сменил имидж и обзавёлся усами с бородкой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

Кажется, такая динамика продаж заставляет артиста-иноагента кататься по всему миру в поисках хоть каких-то хлебных площадок. Недавно юмориста даже занесло в Австралию, куда остальные его коллеги не сильно стремятся попасть из-за заведомо провальных гастролей.

При этом ситуацию для Галкина* усугубляет и то, что благодаря его недержанию речи и, как следствие, иноагентскому статусу в России перед ним закрыли двери для выступлений Казахстан, ОАЭ, Бали, Таиланд и Мальдивы, где традиционно водится русскоязычный зритель. И это же обстоятельство, похоже, вынуждает артиста работать тамадой и ведущим на частных вечеринках.

Доходило до смешного: однажды на гастролях в Эстонии юморист пытался отобрать зрителей у своего коллеги – беглого стендапера Руслана Белого*. Концерты обоих проходили в один день, и зрителям пришлось выбирать, на кого идти, — денег не досчитались оба.

В отличие от него, у Меладзе нет таких проблем: в соцсетях можно встретить видео его выступлений в том же Дубае, где однажды его поймали на украинском нацистском приветствии, никак не отразившемся на дальнейших посещениях страны.

Бизнес в России: у Меладзе малина, у Галкина* дырка

С бизнесом у артистов дела обстоят так.

Сбежав из России и наговорив себе в своих блогах и на концертах на статус иноагента, Максим Галкин* был вынужден закрыть все свои фирмы и даже ИП. Его супруга — Алла Пугачёва — также избавилась от всех активов, оставив, впрочем, работающий ИП, в котором 26 пунктов ОКВЭД на все случаи жизни.

У четы до сих пор в собственности замок в подмосковной деревне Грязь, судьба которого до сих пор не определена. Недвижимость совсем не зарабатывает, но при этом генерирует многомиллионные убытки — содержать эту махину очень дорого.

Замок в подмосковной деревне Грязь. Фото © Life.ru

Попытки семьи Пугачёвой заработать в России концертами до сих пор заканчивались скандалами и отменой выступлений. В последнее время по СМИ даже ходили слухи, будто супруги живут на деньги беглого олигарха-соратника Ходорковского**, Платона Лебедева**.

А вот Валерий Меладзе в России до сих пор пользуется собственным ИП, в ОКВЭД которого прописаны 18 пунктов деятельности: от исполнительских искусств до розничной торговли. Помимо ИП Валериан Шотаевич ещё владеет фирмой «Вантаж», управляющей недвижимостью певца. За прошлый год она принесла владельцам 33 млн рублей.

Особо стоит подчеркнуть, что большая часть бизнес-активов записана на его многочисленную родню, начиная с родной сестры Лианы и дочери Софьи. Первая до сих пор совладелица продакшен-студии «Вельвет мьюзик», заработавшей за прошлый год 300 млн рублей. Вторая в Москве занимается ресторанным бизнесом. Помимо прочего, у семьи в столице полно недвижимости: как жилой, так и коммерческой, обеспечивающей им стабильный доход.

Меладзе гоняет на Mercedes, Галкин продлил ОМС

И Меладзе, и Галкин* зарабатывают по всему миру, могут беспрепятственно приезжать в Россию — и, похоже, оба этим пользуются. Первый свободно, хотя и без особой огласки, второй, судя по данным СМИ, — тайно.

Меладзе спокойно приезжает в Москву по самым различным поводам: от семейных торжеств вроде дней рождения и крестин до, как утверждают злые языки, тайных выступлений на частных вечеринках. Певец как угорелый носится по улицам Москвы на своих дорогостоящих автомобилях марки Mercedes, которых у него в личном автопарке имеется на сумму более чем 70 млн рублей, и хватает штрафы ГИБДД.

Галкина* ловили на приездах ещё в конце 2022 года. А недавно стало известно, что юморист неожиданно продлил в Москве действие своего полиса ОМС. Зачем ему это, если артист не собирается однажды вернуться в Россию?

Почему Меладзе не трогают: шокирующий ответ

Напомним, Максим Галкин* кроме того, что сразу после начала СВО уехал из страны, принялся активно поливать родину грязью. Он скорбел по погибшим на Украине и, проявляя избирательный гуманизм, молчал о трагедиях в Белгороде, Курской области, помогал ВСУ и славил Незалежную. Из-за этого ещё в сентябре 2022 года он попал в реестр Минюста как физлицо, находящееся под иностранным влиянием.

С тех пор юморист несколько лет безрезультатно судился с министерством, понимая, какие ограничения на заработки оно для него наложило. О том, что этот вопрос для его семьи оказался крайне важным, свидетельствует и демарш его супруги, который она предприняла в соцсетях несколько лет назад. Тогда Пугачёва в знак солидарности с мужем требовала от властей России признать иноагентом и её. Своей цели она не достигла, как и Галкин*, до сих пор живущий с этим статусом.

Звёздная чета с 2022 года живёт за границей. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

У Меладзе всё иначе. Несмотря на яркий скандал с произнесённым им в Дубае украинским нацистским приветствием и последующими слухами, что он якобы финансирует Украину, никаких последствий для него не было.

Почему так произошло, похоже, мог дать ответ российский общественник Виталий Бородин, который недавно в своём интервью СМИ заявил, что, когда он пытался инициировать проверку деятельности Меладзе, ему якобы стали звонить люди из криминального мира.

— Когда мы попросили правоохранительные органы проверить деятельность артиста, который поддерживает Украину, мне набрали люди из криминального мира и сказали: «Веди себя аккуратно с Валерой, потому что он наш», — заявил Бородин.

Кажется, таких защитников у Галкина* в России сейчас точно нет.

* Внесён в реестр иноагентов Минюста РФ. ** Признан в РФ иноагентом и внесён в перечень экстремистов и террористов.

Авторы Евгений Кузнецов