52 года в эфире: Не стало легендарного Владимира Фёдорова из программы «Время»

На 89-м году жизни скончался журналист, бывший корреспондент программы «Время» Владимир Фёдоров. Об этом сообщили в Союзе журналистов России.

Фёдоров окончил факультет журналистики Уральского государственного университета. Он проработал 52 года в системе Всесоюзного радио, Центрального телевидения, ОРТ, «Останкино» и на Первом канале.

Корреспондент посвятил 35 лет программе «Время». Он также заведовал корпунктами в Киргизии и имеет звание «Заслуженный журналист Киргизской ССР».

Фёдоров — автор 20 документальных фильмов. В 1997 году он стал финалистом премии ТЭФИ в номинации «Лучший репортёр» — за работу в Воронежском корпункте в так называемый период «красного пояса».

С 2010 по 2015 год он занимал пост шеф-редактора службы документальных фильмов телеканала «Россия 1». Прощание с Владимиром Фёдоровым пройдёт 11 мая в 13:30 в Николо-Архангельском крематории Москвы.

