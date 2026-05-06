Человек, придумавший новости 24/7: Умер основатель CNN Тед Тёрнер

Основатель CNN Тед Тёрнер умер в возрасте 87 лет. О его смерти сообщают американские СМИ со ссылкой на заявление Turner Enterprises.

Тёрнер был одним из главных медиапредпринимателей США. В 1980 году он запустил CNN — первый круглосуточный кабельный новостной канал, который изменил привычный формат телевизионных новостей.

До CNN он развивал Turner Broadcasting System и сделал ставку на кабельное телевидение, когда этот рынок ещё только набирал силу. Позже с его именем были связаны TBS, TNT, Cartoon Network и Turner Classic Movies.

CNN стала главным проектом Тёрнера. Идея новостей 24 часа в сутки сначала казалась многим рискованной, но в итоге именно этот формат стал стандартом для мирового телевидения.

Помимо медиа, Тёрнер занимался спортом, благотворительностью и экологическими проектами. Он владел Atlanta Braves и Atlanta Hawks, а также передал $1 млрд на создание Фонда ООН.

В последние годы Тёрнер реже появлялся публично. В 2018 году он рассказывал, что борется с деменцией с тельцами Леви — заболеванием, которое влияет на память и когнитивные функции.

Для телевизионной индустрии смерть Тёрнера — уход человека, который фактически запустил эпоху непрерывного новостного вещания. Его главный эксперимент давно стал повседневностью: новости больше не ждут вечернего выпуска, а идут без паузы.