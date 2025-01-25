Сексуальные фантазии, башня Трампа и боевые красотки из России. На каких фальшивках попадаются журналисты В либеральной тусовке гремит скандал: журналистка Асия Несоева писала для СМИ-иноагентов ужасы якобы про СВО, они публиковали их без проверки и неоднократно номинировали девушку на премии. Life.ru собрал другие подобные истории. 24 января, 21:15 Западные журналисты регулярно сочиняют фейки про Россию. Коллаж © Life.ru. Обложка © Шедеврум, © ТАСС / ALEXANDER BECHER

Сказки про СВО

Журналистка под явно троллинговым псевдонимом Асия Несоева призналась, что опубликованные в 2024 году в западных СМИ материалы, которые она писала, — фейки. В своих статьях Несоева живописно рассказывала о том, что в России якобы расстреливают за отказ ехать на СВО, не позволяют хоронить солдат-мусульман по традициям ислама, лишают родственников военных выплат и охотятся за женщинами, «которые не дали уйти на СВО единственному мужчине в деревне».

Издания-иноагенты «Медуза»*, «Радио Свобода»*, «Холода»*, «Дискурс»*, «Важные истории»* с радостью публиковали развесистую клюкву, не проверяли информацию и не просили подтверждений. Девушку даже четырежды номинировали на премию «Редколлегия». По некоторым данным, они заподозрили, что постят фейки, ещё с августа 2024 года. Но придуманные истории так «замечательно» ложились в канву либеральной повестки, что всем было всё равно. Теперь они массово сняли статьи Несоевой с публикации. А сама Несоева утверждает, что это всего лишь троллинг либеральной прессы.

Но ведь скандал с Несоевой — далеко не первый. Либеральная и западная журналистика давно и прочно встали на лыжню фейков. Их лепят десятками и получают за них престижные премии.

Как в Москве «нашли» детскую проституцию

В 1993 году по заказу издания Time был написан и вышел репортаж, описывающий двух 11-летних мальчиков, которые якобы вовсю занимались в Москве проституцией. Статья была проиллюстрирована фотографиями двух мальчишек, один из которых был одет в платье девочки. Всё это было рассчитано на невзыскательного американского читателя, для которого Россия была дикой страной, где царят дикие нравы и торгуют детьми.

Статья, к удивлению американцев, оказалась резонансной — темой тогда заинтересовались в ГУВД Москвы. Сотрудники милиции быстро выяснили, что никакой детской проституции в Москве нет, а фотограф по фамилии Островский просто срежиссировал съёмки. Мальчиков с фотографий нашли, и они подтвердили, что позировали за деньги. Считается, что именно эта история легла в основу кинофильма «Стрингер».

Башня Трампа, роковые шпионки и страшные хакеры

За последние годы в США были опубликованы самые разнообразные фейки о жизни россиян.

Так, в 2018 году в CNN появилась информация о том, что в Москве собираются строить Trump Tower. Об этом журналистам якобы рассказал экс-адвокат президента Майкл Коэн, который собирался рассказать об этом прокурору Роберту Мюллеру в доказательство того, что Трамп сотрудничает с русскими. Журналисты даже утверждали, что в Москве прошла встреча по поводу начала строительства. В ней участвовали Дональд Трамп – младший, бизнесмен Джаред Кушнер, юрист Пол Манафорт и юрист с российской стороны Наталия Весельницкая. Разумеется, позже оказалось, что всё это фейк. Но до этого его процитировала Хиллари Клинтон в качестве доказательства того, что Трамп сотрудничает с русскими.

По этому поводу журналистами был сочинён другой фейк: в издании BuzzFeed появилась статья о том, что Трамп лично инструктировал Майкла Коэна, чтобы тот наврал о переговорах по Trump Tower. Но потом и эта информация была опровергнута из офиса прокурора.

Примерно в это же время журналисты из The Times придумали ещё один фейк с политическим душком. Вышла статья о том, что в Эстонии действует целая сеть из русских красавиц-шпионок, которые должны дискредитировать солдат НАТО и рассорить их с местными жителями. Журналисты всерьёз предупреждали контингент НАТО о столь страшной опасности.

А годом ранее издание Washington Post опубликовало утку, в которой объяснялось, что срыв отопления в штате Вермонт был вызван русскими хакерами, которые якобы взломали систему управления энергетической компании и оставили американцев без тепла. В результате расследования, проведённого компанией Burlington Electric, выяснилось, что компьютер, с которого была совершена атака, даже не подключен к сети. Но сказка про страшных русских хакеров уже пошла гулять по Америке.

«Королева драмы» из Румынии

Осенью 2023 года отличилась румынская журналистка канала DIGI24. В эфире румынского телевидения она вела прямой репортаж из Израиля и внезапно припала к земле, сделав вид, что начался обстрел со стороны арабов. Трагичным голосом она вещала об ужасах, которые жители Израиля вынуждены терпеть во время военных действий, в то время как прохожие, совершенно не обращая на журналистку внимания, ходили на заднем плане и ездили на велосипедах. Чего только не сделаешь за гонорар!

Не отстают от румынских коллег украинцы. Ещё весной 2022 года украинский народный депутат Гончаренко снял «репортаж», как хлопцы из ВСУ с одними коктейлями Молотова «разгромили» русскую колонну танков и даже захватили трофеи. Правда, кроме пустого горизонта, в репортаже так ничего и не показали. «Это фантастика!» — так оценил нардеп действия украинцев. По-другому и не скажешь.

Немец Релоциус: всё выдумал, потому что болен

Клаас Релоциус на вручении премии Liberty Award. Фото © ТАСС / GOLEJEWSKI

В 2014 году журналистом года по версии канала CNN стал немецкий журналист Клаас Релоциус. Он семь лет подряд публиковал в Der Spiege материалы, которые были полностью или частично вымышлены. В 2017 году Релоциус получил Премию Европейской прессы, четырежды получал премию «Немецкий репортёр», а в 2018 году ему присудили награду «За лучший репортаж» в Берлине. Всего журналист опубликовал 66 фейков. Позже выяснилось, что Релоциус никогда не встречался со своими героями, а комментарии выдумывал. В оправдание он заявил, что психически болен и не может отличить реальность от выдумки.

Разоблачили его случайно. В 2018 году редакция послала его в США, чтобы журналист осветил отношения американцев к мигрантам. Мексиканский журналист Хуан Морено, помогавший Релоциусу, быстро понял, что немец лжёт, когда тот написал о том, что собственными глазами видел в США объявления: «Мексиканцам вход воспрещён!» Морено рассказал издательству о том, что Релоциус никогда не встречался с людьми, которых он цитирует, однако в редакции долгое время считали его лжецом. Позже редакторы были вынуждены сдаться под напором доказательств. Кстати, либеральные СМИ тоже выдвигали Асию Несоеву на премию «Редколлегия», причём неоднократно. Очень похоже, не находите?

А знаете, о чём писал немец Релоциус? Об иракских детях, которых похитили и перевоспитали боевики ИГИЛ**; о несуществующих заключённых в тюрьме Гуантанамо и о том, как ненавидят Трампа в маленьких городках Америки. В статье про Трампа из 7300 знаков правдой оказалось лишь название города, точное количество жителей и среднегодовая температура. Премии, кстати, пришлось вернуть.

«Сделано в США» — массовое производство фейков

Если вы думаете, что фейки стали придумывать лишь в XXI веке, вы ошибаетесь. Ещё в 1921 году американский журналист Луис Сейболд опубликовал большое интервью с президентом США Вудро Вильсоном и получил за него Пулитцеровскую премию. Позже выяснилось, что интервью у президента он не брал: тот в это время тяжело болел, и Сейболд написал материал по согласованию с супругой Вильсона. Но премия у него осталась.

Джанет Кук. Фото © Gettyimages / Bettmann

В 1980-х годах журналистка из Washington Post Джанет Кук получила ту же престижную премию за слезливую историю про восьмилетнего мальчика-наркомана Джимми. Ребёнка попытались найти, чтобы спасти, но оказалось, что его не существует. Джанет Кук призналась, что пошла на обман, так как в издании Washington Post от неё требовали подобную историю. Внакладе журналистка не осталась. Хотя её с позором выгнали из профессии, в 1986 году она умудрилась продать права на экранизацию истории за 1,5 миллиона долларов.

В 2002 году агентство Associated Press было вынуждено выгнать с работы журналиста Кристофера Ньюта. Выяснилось, что он опубликовал 40 фальшивых статей, написанных с января 2000 года по сентябрь 2002 года. Ньют не только придумывал комментарии и факты, но и героев. Например, он придумал некоего профессора политологии Патрика Делраджа, который якобы работал в Калифорнийском университете в США и периодически давал ему интервью, Роберта Янсона из организации «Голоса инвалидов» и некую Анжелику Виктор, которая якобы работала в «Образовательном альянсе».

Бывший репортёр New York Times Джейсон Блэр. Фото © Gettyimages / New York Daily News Archive

В 2003 году был уличён во лжи репортёр New York Times Джейсон Блэр. Выяснилось, что он придумывал комментарии и интервью с людьми, с которыми никогда не встречался. В издании он проработал четыре года. Самой скандальной публикацией считают статьи о скорби семей, чьи родные пострадали от рук стрелка в Вашингтоне, или о семьях, чьи родные — военные из США — были убиты в Ираке.

В 2004 году на фейках «спалился» опытный журналист Джек Келли, 21 год работавший на USA Today («США сегодня»). Оказалось, что значительная часть статьи, за которую Келли в 2001 году получил Пулитцеровскую премию, сфабрикована. Были придуманы отдельные эпизоды теракта, который описывался в статье. А сам автор даже не ездил из США в командировку на Ближний Восток, где он якобы «охотился» за Усамой бен Ладеном.

Сексуальные фантазии омбудсмена Денисовой

Людмила Денисова. Фото © ТАСС / Zuma

Врут не только журналисты. Летом 2022 года разгорелся скандал с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой, которая призналась, что врала европейцам о зверствах российских солдат, потому что считала, что так будет лучше для Украины.

Например, перед Парламентом Италии она заявила, что российские солдаты насилуют женщин, детей и младенцев, и даже попугаев. А всё для того, чтобы выбить очередную партию вооружений для Украины. А швейцарскому изданию Blick Денисова поведала, что «изнасилования происходят для того, чтобы украинки больше не могли рожать детей». «Это явный геноцид. Солдаты выполняют личное указание Путина уничтожить страну...» — верещала омбудсмен Денисова. Она даже уверяла европейцев, что русские насилуют мужчин и мальчиков. В общем, сексуальным фантазиям дамочки не было предела.

Смех смехом, но позже чиновники ООН буквально слово в слово повторили фантазии Денисовой в качестве обвинений в сторону России на специальном заседании Организации Объединённых Наций по поводу сексуальных преступлений русских. Лишь когда дело стало за доказательствами, Денисова призналась, что всё выдумала «во благо Украины», и называла это «работой на информационном фронте». Да, для них ложь давно стала благом.

* Иноагент, нежелательная организация на территории России. ** Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Авторы Майя Новик