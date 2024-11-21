Одна из икон Америки Эллен Дедженерес сбежала из страны из-за Трампа

Американская телеведущая и комик Эллен Дедженерес, разочарованная результатами президентских выборов, на которых победу одержал Дональд Трамп, решила покинуть США. По информации портала TMZ, в поисках нового начала она переехала в Великобританию, выбрав дом на юго-западе Англии, в двух часах езды от Лондона.

Телеведущая приобрела новый дом еще до оглашения результатов выборов, однако её разочарование в политической ситуации в стране стало решающим фактором для переезда. Дедженерес активно поддерживала кандидата от демократов Камалу Харрис, выражая свою позицию не только в социальных сетях, но и материально, вкладываясь в её избирательную кампанию.

Эллен Дедженерес — одна из самых популярных и влиятельных фигур в американском телевидении. Её ток-шоу «The Ellen DeGeneres Show» прославилось не только за счёт остроумных шуток и звёздных гостей, но и за её приверженность ценностям «толерантности и инклюзивности».