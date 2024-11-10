140 стран за четыре года: Недовольным Трампом американцам предложили сбежать в круиз

Американские предприниматели запустили кругосветный круиз для тех, кто оказался недоволен результатом выборов президента страны. Плавание продлится весь срок Дональда Трампа у руля Штатов — четыре года в море. Об этом рассказывает Business Insider.

В путешествие желающие отправятся на лайнере и посетят 140 стран на семи континентах. Для удобства на борту есть фитнес, спа-салоны и трёхразовое питание с алкоголем в обед и на ужин. Цены стартуют от 255,9 тысячи долларов (около 25 миллионов рублей). Для особенно осознанных путешественников есть пакет «Промежуточные выборы», подразумевающий возвращение на родину по итогам промежуточных выборов в конгресс осенью 2026 года.