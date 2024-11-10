140 стран за четыре года: Недовольным Трампом американцам предложили сбежать в круиз
В США запустили четырёхлетний круиз для тех, кто недоволен победой Трампа
Американские предприниматели запустили кругосветный круиз для тех, кто оказался недоволен результатом выборов президента страны. Плавание продлится весь срок Дональда Трампа у руля Штатов — четыре года в море. Об этом рассказывает Business Insider.
В путешествие желающие отправятся на лайнере и посетят 140 стран на семи континентах. Для удобства на борту есть фитнес, спа-салоны и трёхразовое питание с алкоголем в обед и на ужин. Цены стартуют от 255,9 тысячи долларов (около 25 миллионов рублей). Для особенно осознанных путешественников есть пакет «Промежуточные выборы», подразумевающий возвращение на родину по итогам промежуточных выборов в конгресс осенью 2026 года.
Во время предвыборной гонки многие американские звёзды дали обещание покинуть США, если президентом страны станет Дональд Трамп. Теперь, после победы республиканца на выборах, настала пора исполнять обещания. Первыми его сдержали актёры Ричард Гид и Том Хэнкс.
Shutterstock / FOTODOM / Ritu Manoj Jethani