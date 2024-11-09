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9 ноября, 16:57

Сдержали обещание: Американские звёзды начали покидать США после победы Трампа

Ричард Гир и Том Хэнкс уехали из США после победы Трампа на выборах

Ричард Гир, Том Хэнкс. Обложка © ТАСС / EPA / TIL BUERGY, AP / Chris Pizzello

Ричард Гир, Том Хэнкс. Обложка © ТАСС / EPA / TIL BUERGY, AP / Chris Pizzello

Во время предвыборной программы Камалы Харрис многие американские звёзды дали обещание покинуть США, если президентом страны станет Дональд Трамп. Теперь, после победы республиканца на выборах, настала пора исполнять обещания. Первыми его сдержали актёры Ричард Гид и Том Хэнкс.

Как пишет Daily Mail, Гир и его жена Алехандра Сильва продал своё ранчо в штате Коннектикут за $10,75 млн и отправились из СЩА в Испанию, откуда родом супруга актёра.

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«Она была очень щедра, подарив мне шесть лет жизни в моём мире. Считаю, что будет справедливо подарить в ответ минимум шесть лет в её», — приводило издание Vanity Fair España слова Гира.

Хэнкс же опубликовал открытое письмо, в котором заявил, что не станет жить в Америке при президентстве Трампа. Помимо Гира и Хэнкса, обещание покинуть Америку в случае проигрыша Харрис, давали Леди Гага, Барбра Стрейзанд, Роберт де Ниро, Тейлор Свифт, Боно, Джей Ло, Вупи Голдберг, Джулия Робертс, Мэрил Стрип, Кевин Спейси, Пинк, Бейонсе, Харрисонон Форд, Джордж Клуни и Джон Ледженд.

Напомним, что Трамп победил на президентских выборах в США, обойдя Камалу Харрис. Инаугурация состоится 20 января. Стоит отметить, что не все знаменитости выступают за Харрис. Например, Мэл Гибсон возлагает большие надежды на Трампа.

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Полина Никифорова
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