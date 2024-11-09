Сдержали обещание: Американские звёзды начали покидать США после победы Трампа

Во время предвыборной программы Камалы Харрис многие американские звёзды дали обещание покинуть США, если президентом страны станет Дональд Трамп. Теперь, после победы республиканца на выборах, настала пора исполнять обещания. Первыми его сдержали актёры Ричард Гид и Том Хэнкс.

Как пишет Daily Mail, Гир и его жена Алехандра Сильва продал своё ранчо в штате Коннектикут за $10,75 млн и отправились из СЩА в Испанию, откуда родом супруга актёра.

«Она была очень щедра, подарив мне шесть лет жизни в моём мире. Считаю, что будет справедливо подарить в ответ минимум шесть лет в её», — приводило издание Vanity Fair España слова Гира.