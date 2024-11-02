Американцы задумали уехать из страны, боясь волнений после выборов

Всё больше состоятельных американцев рассматривают возможность переезда из США из-за опасений социальных и политических волнений после предстоящих президентских выборов. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные опроса компании Arton Capital, специализирующейся на иммиграционных программах для состоятельных клиентов. Согласно исследованию, 53% американских миллионеров готовы покинуть страну, независимо от исхода голосования.

Представители Henley & Partners — международной компании, занимающейся миграционным консалтингом, — отметили беспрецедентный интерес со стороны американцев к возможностям для переезда. Глава направления для частных клиентов Доминик Волек сообщил, что впервые количество обращений от граждан США превысило спрос со стороны клиентов других национальностей.

Кроме того, по словам управляющего партнёра фирмы Lesperance and Associates Дэвида Лесперанса, за последний год количество запросов от американцев о переезде за рубеж выросло в три раза.