18 мая, 06:15

«Театр породил чудовище»: Меньшиков назвал катастрофой «Гамлета» с Юрой Борисовым

Обложка © МХТ им. А.П.Чехова

Художественный руководитель Театра имени Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков резко раскритиковал премьеру «Гамлета» в МХТ имени Чехова с Юрой Борисовым в главной роли. Артист назвал постановку «театральной катастрофой» и заявил, что увиденное на сцене полностью его разочаровало.

Меньшикову не понравился «Гамлет» с Юрой Борисовым в МХТ имени Чехова.

В опубликованном в телеграм-канале видеообращении Меньшиков подчеркнул, что уважает Константина Хабенского и труппу МХТ, но восторженные отзывы зрителей о якобы скрытых смыслах спектакля вызвали у него недоумение.

«Какие смыслы? Там ни одной мысли нет. Там даже зарождение мысли отсутствует»,отметил худрук.

Спектакль собрал звёздный состав: Гамлет — Юра Борисов, Гертруда — Анна Чиповская, Клавдий — Андрей Максимов. Однако режиссёр решил использовать переводы разных авторов, исключить классические монологи и сцены, заменив их импровизациями и шутками. Меньшиков аараскритиковал молодых постановщиков за подход «Я так вижу».

В завершение артист призвал коллег быть активнее и не молчать перед проблемами театра.

«Ребята, от нас очень многое зависит. Давайте об этом не забывать», — заключил артист.

Ранее Life.ru писал о стоимости билетов на премьеру «Гамлета» с Юрой Борисовым. На официальном сайте театра цены варьировались от 1,5 до 35 тысячи рублей, но свободные места в онлайн-продаже раскупили менее чем за два часа. После этого на вторичном рынке появились предложения перекупщиков: от 11,5 тысячи рублей за места на балконе до 165 тысяч за лучшие места в партере.

Владимир Озеров
