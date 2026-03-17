Перекупщики взвинтили цены на «Гамлета» с Юрой Борисовым в 100 раз

Начало продаж билетов на постановку «Гамлета» с Юрой Борисовым в МХТ им. Чехова, стартовавшее 16 марта в 12:00, вызвало настоящий ажиотаж. Официальные цены на сайте театра колебались от 1,5 до 35 тысяч рублей, однако свободные места в онлайн-продаже исчезли менее чем за два часа. Сразу же после этого на вторичном рынке появились предложения от перекупщиков, предлагающих билеты на майские спектакли по ценам от 11,5 тысяч рублей за места на балконе до впечатляющих 165 тысяч рублей за лучшие места в партере.

Продажа билетов осуществлялась не только онлайн, но и непосредственно в кассах театра. Уже с раннего утра у касс выстраивалась очередь. Некоторые зрители приходили к семи часам и ожидали до пяти часов вечера, чтобы приобрести билеты.

«Это задание любимой внучки — прийти и посмотреть Юру Борисова в театре, тем более в роли Гамлета. Больше пяти часов продолжалось ожидание, и билеты все-таки получены. Я купил на 11,5 тыс. рублей один билет — это 13-й ряд. Следующий, 12-й, уже 25 тыс. стоил», — рассказал «Известиям» один из зрителей, пришедший к кассам театра 16 марта.

Для организации очереди, как он рассказал, зрителям выдавали специальные бумажные браслеты — всего их получили 200 человек. Этот браслет давал право на покупку билетов. Также действовало ограничение: один человек мог приобрести не более четырёх билетов на «Гамлета» — по два на разные даты.

Премьера постановки «Гамлет» под руководством Андрея Гончарова запланирована на 14, 15, 20 и 21 мая. Помимо Борисова, в спектакле участвуют Анна Чиповская, Артём Быстров, Андрей Максимов, Николай Романов, Софья Шидловская и Кузьма Котрелев.

