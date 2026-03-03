Владимир Путин
3 марта, 15:41

«Будем работать»: Машков ответил на слухи об уходе из кино

Владимир Машков опроверг слухи о завершении актёрской карьеры

Обложка © РИА Новости / Анастасия Березина

Народный артист России Владимир Машков опроверг информацию о том, что он прекращает сниматься в кино. В ответ на вопрос ТАСС актёр заявил, что не планирует завершать карьеру.

«Кино — это деятельность длительная, проектная. Что же мы будем её заканчивать? Конечно нет. Будут предложения и планы — будем работать», — сказал Машков.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что артист якобы решил уйти из профессии.

В семье не без чужого: Как СВО разделила семьи Машковых, Максаковых и Радзинских

Ранее Life.ru сообщал, что Сергей Безруков, Сергей Бурунов и Юра Борисов возглавили рейтинг лучших российских актёров 2025 года по мнению зрителей. Лидером рейтинга стал Безруков с 15% — за год он заметно прибавил. Бурунов сохранил позиции с 14%, а Борисов совершил прорыв, поднявшись с 1–3% до 10%. В пятёрку также вошёл Никита Михалков.

