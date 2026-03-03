«Будем работать»: Машков ответил на слухи об уходе из кино

Народный артист России Владимир Машков опроверг информацию о том, что он прекращает сниматься в кино. В ответ на вопрос ТАСС актёр заявил, что не планирует завершать карьеру.

«Кино — это деятельность длительная, проектная. Что же мы будем её заканчивать? Конечно нет. Будут предложения и планы — будем работать», — сказал Машков.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что артист якобы решил уйти из профессии.

