На Олимпе – Безруков: Россияне назвали 10 лучших актёров 2025 года

Сергей Безруков, Сергей Бурунов и Юра Борисов возглавили рейтинг лучших российских актеров 2025 года по мнению зрителей. Результаты опроса обнародовал ВЦИОМ.

Согласно исследованию, Безруков стал лидером с 15% голосов, показав значительный рост за год. Бурунов сохранил высокие позиции с 14%, а Борисов совершил настоящий прорыв, поднявшись с 1-3% в предыдущие годы до 10%. В первую пятёрку также вошли Никита Михалков (8%), Владимир Машков и Константин Хабенский (по 7%). Далее — Иван Янковский (5%), Никита Кологривый, Данила Козловский и Евгений Миронов (3%).

Среди актрис лидируют Мария Аронова, Светлана Ходченкова и Анна Пересильд, набравшие по 7% голосов. За ними следуют Елизавета Боярская (5%) и Екатерина Климова с Анной Ковальчук, набравшие по 4%.

Кстати, Данила Козловский находится лишь в конце списка лучших актёров, однако на данный момент он является самым дорогим артистом в России. Ранее Life.ru рассказывал, что за своё 45-минутное выступление он смог заработать 4,8 миллиона рублей.