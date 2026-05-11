11 мая, 09:32

«Театр забрал у меня стаж»: Анастасия Волочкова пообещала биться за пенсию до конца

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ volochkova_art

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что продолжит судебные разбирательства по вопросу назначения пенсии, считая ситуацию несправедливой. Об этом артистка рассказала в интервью РИА «Новости», отметив, что спор ведётся не из-за материальной выгоды, а из принципиальных соображений.

«Я не могу получать пенсию в моей любимой родной стране, которой я служу по сей день. Я танцую, но не могу получать пенсию. Мне не хватает. Театр забрал у меня стаж. Конечно, мой адвокат сейчас занимается этим вопросом, ей удалось очень многое сделать, она — профессионал. Добрые люди, у меня стаж не 15, а 30 лет», — сказала она.

Волочкова утверждает, что продолжит отстаивать свою позицию, поскольку считает ситуацию несправедливой не только по отношению к себе, но и к другим людям, которым сложнее защищать свои права. Артистка подчеркнула, что речь идёт о многолетней сценической работе и её влиянии на здоровье.

Согласно действующему законодательству, право на пенсию для артистов балета возникает при наличии 15 лет подтверждённого стажа. В случае невозможности подтвердить специальный стаж выплаты назначаются на общих основаниях — с 60 лет.

Ранее Волочкова, перенёсшая в феврале операцию в Германии, сообщила о возвращении к привычному образу жизни и тренировкам. В частности, Волочкова рассказала, что впервые за долгое время посетила баню и поделилась этим событием с подписчиками.

Милена Скрипальщикова
