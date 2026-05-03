Анастасия Волочкова впервые после операции снялась обнажённой в бане

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова, которая в феврале перенесла операцию в Германии, впервые за долгое время сходила в баню. Немецкие и российские врачи запрещали балерине физические нагрузки, но она быстро вернулась к тренировкам и теперь делится радостью от возвращения к любимым процедурам.

Волочкова впервые после операции снялась обнажённой в бане. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art

«Первая моя домашняя баня после операции», — прокомментировала Волочкова снимок, на котором она запечатлена в парной.

На фото 50-летняя звезда предстала обнажённой, но прикрылась полотенцем. Балерина также показала, как начинается её утро: она снялась в постели, делая разминку и пытаясь показать шпагат, не вставая с кровати. Волочкова не скрывает, что восстановление идёт полным ходом, и она намерена вернуть себе былую форму.

Напомним, Анастасия Волочкова сообщила, что могла остаться инвалидом без операции на ногу, которую сделали в Германии. Визу дали в день вылета, зная, что в противном случае она могла бы остаться инвалидом. Многие поклонники переживали, сможет ли артистка снова заниматься балетом и вести активный образ жизни. Судя по свежим публикациям, опасения были напрасны — Волочкова в отличном расположении духа и рвётся в бой.