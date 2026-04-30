Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 апреля, 09:02

«И тут Остапа понесло»: Волочкова раскрыла, как родилась её коронная фраза «А кто эти люди?»

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / volochkova_art

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова раскрыла историю появления своей коронной фразы «А кто эти люди?», которая дала название новому треку. Балерина поделилась воспоминаниями на презентации песни в интервью Пятому каналу.

Волочкова рассказала, откуда взялась её фраза «А кто эти люди?». Видео © Пятый канал

Всё началось с интервью у блогерши Мятной лилу (Мария Урюпина), которая незадолго до этого пережила падение со второго этажа и травму позвоночника. Та сама позвонила артистке с предложением о встрече.

«Я поехала записывать интервью. Полтора часа тупизма меня уже просто выбесили. Я интеллигентно держалась, по-питерски», — вспомнила звезда.

Ситуация вышла из-под контроля, когда блогерша спросила Волочкову, знает ли та, что о ней говорят люди.

«И тут Остапа понесло — я ей сказала: "А кто эти люди?"», — отметила балерина.

По её словам, собеседница специально опубликовала фрагменты с её репликами. Однако артистка не жалеет — на подобные выпады она отвечает и будет отвечать творчеством. Говоря о самоиронии, Волочкова заявила, что профессия даёт ей на это полное право

«Если мы не будем смеяться над собой, то над нами посмеётся весь мир», — подытожила она.

«Он больше не объявлялся»: Волочкова рассказала о таинственном человеке, который помог ей стать балериной
А ранее Волочкова рассказывала, что займётся вокалом в случае ухода из балета. По словам танцовщицы, у неё уже есть целый альбом с каверами и собственными композициями, а предложения от лейблов поступают регулярно.

Дарья Нарыкова
