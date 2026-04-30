«И тут Остапа понесло»: Волочкова раскрыла, как родилась её коронная фраза «А кто эти люди?»

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова раскрыла историю появления своей коронной фразы «А кто эти люди?», которая дала название новому треку. Балерина поделилась воспоминаниями на презентации песни в интервью Пятому каналу.

Волочкова рассказала, откуда взялась её фраза «А кто эти люди?». Видео © Пятый канал

Всё началось с интервью у блогерши Мятной лилу (Мария Урюпина), которая незадолго до этого пережила падение со второго этажа и травму позвоночника. Та сама позвонила артистке с предложением о встрече.

«Я поехала записывать интервью. Полтора часа тупизма меня уже просто выбесили. Я интеллигентно держалась, по-питерски», — вспомнила звезда.

Ситуация вышла из-под контроля, когда блогерша спросила Волочкову, знает ли та, что о ней говорят люди.

«И тут Остапа понесло — я ей сказала: "А кто эти люди?"», — отметила балерина.

По её словам, собеседница специально опубликовала фрагменты с её репликами. Однако артистка не жалеет — на подобные выпады она отвечает и будет отвечать творчеством. Говоря о самоиронии, Волочкова заявила, что профессия даёт ей на это полное право

«Если мы не будем смеяться над собой, то над нами посмеётся весь мир», — подытожила она.

А ранее Волочкова рассказывала, что займётся вокалом в случае ухода из балета. По словам танцовщицы, у неё уже есть целый альбом с каверами и собственными композициями, а предложения от лейблов поступают регулярно.