«Он больше не объявлялся»: Волочкова рассказала о таинственном человеке, который помог ей стать балериной

Анастасия Волочкова рассказала, что стала балериной благодаря незнакомому человеку. В начале творческого пути у артистки не хватало средств на самую важную поездку. Будущая прима стремилась попасть на балетный смотр, но семейный бюджет не позволял купить билеты.

Волочкова вспомнила, как её мать хотела купить билет на самолёт, но у неё оказалось недостаточно денег. Об этом узнал незнакомый мужчина, оказавшийся рядом. Его тронула настойчивость родительницы, мечтавшей о триумфе своего ребёнка.

«Простите, вам не на что дочку отправить? Вы с таким энтузиазмом рассказываете», — процитировала звезда слова незнакомца в интервью РИА «Новости».

Узнав, что средств действительно не хватает, он без лишних вопросов решил помочь будущей знаменитости. Главной целью тогда была не просто поездка, а первая золотая медаль.

Случайный благотворитель исчез так же внезапно, как и появился. Волочкова отметила, что он мог позже понять, кому именно оказал поддержку, но больше никогда не выходил на связь.