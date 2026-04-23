«Основной инстинкт» по-русски: Волочкова разбила сердечки, повторив культовую сцену из фильма

Анастасия Волочкова снова удивила публику кардинальной сменой образа. Известная балерина, которая успешно оправилась от хирургического вмешательства, презентовала новую музыкальную работу под названием «А кто эти люди». Тизер к песне она сопроводила собственным фото в чёрном пиджаке с глубоким декольте и на высоком каблуке.

Волочкова повторила культовую сцену из «Основного инстинкта».

Стилисты, работавшие над перевоплощением танцовщицы, явно вдохновлялись культовой сценой из фильма «Основной инстинкт». Гладкая причёска, выразительный макияж и раскрепощённый образ мгновенно вызвали ассоциации с героиней Шэрон Стоун. Почитатели таланта артистки высоко оценили эти перемены. Сама Волочкова пояснила, что выбрала такое название для песни, чтобы проявить чувство самоиронии.

«Чувство самоиронии мне присуще. И вот я записала с моими друзьями-музыкантами песню со словами из моих «крылатых» фраз. Верю, вам понравится и вы улыбнётесь», — поделилась она.

Ранее Анастасия Волочкова опровергла сообщения о своём плохом самочувствии на фоне злоупотребления алкоголем. Балерина заявила, что спившийся человек не смог бы столько заниматься и ставить новые проекты. По словам Волочковой, единственные трудности, которые она сейчас испытывает, связаны с долгой реабилитацией после тяжёлой операции. Главным испытанием для неё стал запрет на танцы.