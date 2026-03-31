«Пили со мной за одним столом?»: Волочкова резко ответила на обвинения в алкоголизме

Анастасия Волочкова опровергла сообщения о своём плохом самочувствии на фоне злоупотребления алкоголем. В беседе с РИА «Новости» балерина заявила, что спившийся человек не смог бы столько заниматься и ставить новые проекты.

«Невозможно спившемуся человеку так много заниматься и ставить новые проекты. Спросите у осуждающих меня людей, пили ли они со мной за одним столом? Вы что, не пьёте и не курите? Кто не курит и не пьёт — опасные люди, от которых можно ждать подстав», — сказала она.

По словам Волочковой, единственные трудности, которые она сейчас испытывает, связаны с долгой реабилитацией после тяжёлой операции. Главным испытанием для неё стал запрет на танцы. Она призналась, что уже «лезет на стены» от желания выйти на сцену, но может работать только под присмотром профессионалов, так как боится повторения ошибки, когда после операции у неё разошёлся шов на ноге.

Восстановительные процедуры, уточнила балерина, завершатся через месяц, а пока ей требуется покой и отдых. В завершении она призвала людей жить своей жизнью. Ранее в СМИ появилась информация, что Волочкова якобы находится в критическом состоянии из-за алкогольной зависимости.

Ранее врач-нарколог и психиатр Василий Шуров оценил состояние Анастасии Волочковой как критическое и допустил, что балерина может не дожить до 60 лет. По его словам, у артистки глубокая запущенная стадия зависимости. Эксперт высказался о Волочковой как об «алкофрике», поскольку её постоянно приглашают на мероприятия, напаивают и снимают контент.