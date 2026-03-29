«Она же алкофрик»: Нарколог сделал громкое заявление о будущем Волочковой

Врач-нарколог и психиатр Василий Шуров в эфире «Солдатов. Антителик» высказался о состоянии балерины Анастасии Волочковой. Он назвал ситуацию с её здоровьем критической и допустил, что она может не дожить до 60 лет.

«Она же алкофрик. Её приглашают, напаивают, снимают контент. Всё то же самое, один в один», — сказал он.

Речь идёт о глубоко запущенном состоянии, при котором человек уже не способен отказаться от употребления. Он отметил, что ситуация, по его мнению, будет только усугубляться. Шуров также заявил, что окружающие не будут вмешиваться всерьёз, поэтому изменить ситуацию в ближайшее время сложно. В его оценке, исход может быть неблагоприятным.

Медик добавил, что, по его наблюдениям, балерина вряд ли доживёт до 60 лет, а вопрос её состояния — лишь во времени. Отдельно он указал, что уже сейчас поведение артистки, по его мнению, вызывает серьёзные опасения, и предложил «понаблюдать» за развитием событий.

Ранее Волочкова рассказывала, что операция по замене части тазобедренного сустава в Германии стала для неё серьёзным испытанием. До этого она практически не сталкивалась с длительным пребыванием в больнице, за исключением родов.