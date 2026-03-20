«Настя, ты молодец!»: Волочкова рассказала о внимании от Пугачёвой после сложной операции
Волочкова рассказала, как Пугачёва поддержала её после сложной операции в Германии
Алла Пугачёва и Анастасия Волочкова. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Петр Ковалев
Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова рассказала, что операция по замене компонентов тазобедренного сустава в Германии оказалась для неё большим стрессом. Ранее она никогда не лежала в больнице, кроме роддома, когда родила дочь Ариадну. Об этом сообщает VOICE.
«Операция прошла сложно — у меня была большая потеря крови», — сказала Волочкова.
Восстановление проходило непросто. Немецкие врачи предупредили балерину, что после вмешательства необходимо соблюдать покой и не нагружать ногу в течение трёх месяцев. Однако Волочкова уже через три дня начала делать упражнения на растяжку. В результате у «королевы шпагата» разошёлся шов, и ночью её экстренно прооперировали повторно. Вернувшись в Россию, артистка вскоре появилась на сцене.
Особую поддержку в трудный момент балерине оказала Алла Пугачёва, живущая за границей уже пятый год. Примадонна сразу связалась с коллегой и приободрила её теплыми словами.
«Человеческая поддержка заключается в том, чтобы быть рядом в тот миг, когда это поистине нужно. Для меня Алла Борисовна является как раз таким человеком. После моей операции на пересадку сустава она была рядом своими звонками и сообщениями. Это очень важно, когда человек остаётся человеком», — отметила балерина.
Волочкова также рассказала Пугачёвой, что вышла на сцену меньше чем через месяц после операции.
«Настя, ты молодец! Ты не можешь без зрителя». И в этом мы с ней похожи», — рассказала артистка «СтарХиту».
Между артистками давно сложились тёплые отношения. Впервые Волочкова дебютировала как певица при поддержке Пугачевой — в 2010 году на «Рождественских встречах». В 2018-м Пугачёва разрешила коллеге исполнить свою легендарную песню «Мне нравится, что вы больны не мной» из фильма «Ирония судьбы».
Ранее сообщалось, Анастасия Волочкова сообщила, что срочная операция в Германии спасла её от инвалидности. Балерина отправилась на лечение сразу после получения визы, поскольку медики зафиксировали ухудшение состояния ноги.
Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.