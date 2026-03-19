Волочкова раскритиковала единый ГОСТ на одежду и призвала «жиробасин» худеть

Балерина Анастасия Волочкова выступила против идеи введения в России ГОСТ на размерную сетку одежды. В беседе с Life.ru она заявила, что подобные стандарты не нужны, а людям, испытывающим сложности с подбором гардероба, стоит обратить внимание на собственный образ жизни.

У меня нет такой проблемы с одеждой. Я стройная, красивая, яркая, добрая, сексуальная. Я не хочу даже знать про какие-то ГОСТы на одежду и её размеры, это дело жиробасин. Чтобы им носить нормальную одежду, надо перестать есть. Им похудеть проще, чем перестроить систему Росстандарта. Анастасия Волочков Балерина

Волочкова считает, что для того, чтобы справиться с подобными трудностями, нужно менять свои пищевые привычки и образ жизни, а не ждать, пока государство изменит стандарты для производителей одежды. Она даже рассказала, как сама столкнулась с этим в Германии: там ей было непросто найти то, что она привыкла есть, поэтому пришлось сильно урезать свой рацион.

«Я в Германии не могла листья салатные найти. Я вообще там ничего не ела. Я там похудела ещё на пять килограмм. Толстым тётям нужно худеть. Похудеть. Пересаживайтесь на диету Анастасии Волочковой. Яйца всмятку», — резюмировала балерина.

Ранее в России обсуждалась проблема несоответствия размерных сеток одежды у разных производителей, из-за чего покупатели сталкиваются с трудностями при выборе вещей, особенно при онлайн-покупках. В связи с этим центр «Сорок Сороков» обратился в Росстандарт с предложением рассмотреть возможность разработки единого стандарта размерной сетки одежды.