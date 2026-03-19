М — это теперь 50-й: В России предложили новый ГОСТ одежды под реальные фигуры россиянок

Покупка одежды, особенно в интернет-магазинах, давно превратилась в лотерею для российских потребителей. Один и тот же размер у разных брендов может отличаться на несколько сантиметров, что приводит к бесконечным возвратам и испорченному настроению. В связи с этим общественники центра «Сорок Сороков» обратились в Росстандарт с просьбой рассмотреть возможность разработать единый стандарт для размеров одежды, сместив размерную сетку, где средний размер (М) будет равен 50 российскому размеру. Текст обращения оказался в распоряжении Life.ru.

«В настоящее время на территории РФ сложилась критическая ситуация с размерной маркировкой одежды. У разных производителей (как российских, так и импортных) один и тот же размер (например, «48» или «L») может отличаться по фактическим параметрам на 5–10 см и более по обхвату груди, талии, бёдер или длине изделия. Потребители не могут достоверно ориентироваться на указанный размер, что особенно остро проявляется при покупках через сеть Интернет», — отмечает правозащитный центр «Сорок Сороков».

Такая неразбериха влечёт за собой массовые возвраты товаров, дополнительные финансовые и временные затраты граждан, а также подрывает доверие как к отечественным, так и к зарубежным производителям. В СССР эта проблема была успешно решена благодаря обязательным ГОСТам, гарантировавшим единообразие продукции. Сегодня же подобные стандарты либо отсутствуют, либо носят рекомендательный характер, а для повседневной одежды единого обязательного документа просто не существует.

В связи с этим «Сорок Сороков» просят организовать разработку и утверждение национального стандарта «Одежда. Единая размерная сетка. Технические требования», который станет обязательным для исполнения на всей территории России.

Предлагается включить в него единую сетку для всех категорий одежды (мужской, женской, детской), чёткие антропометрические параметры (рост, обхват груди, талии, бёдер и др.) и правила контроля соответствия фактических размеров маркировке. Общественники также настаивают на внесении соответствующих изменений в технический регламент Таможенного союза о безопасности лёгкой промышленности, чтобы сделать новый стандарт обязательным для всех производителей и импортёров.

Тем временем, новый ГОСТ на спортивную одежду начнёт действовать в РФ с 30 ноября 2026 года. Классификация одежды теперь учитывает пол, сезонность и предназначение. Комплекты разделены на три уровня. ГОСТ также устанавливает требования к технологии производства. Каждое изделие должно соответствовать образцу-эталону, иметь описание модели с перечнем материалов, фурнитуры и особенностей пошива. Размерные отклонения ограничены нормативами, а выбор материалов регулируется с учётом конкретного вида спорта и условий эксплуатации.