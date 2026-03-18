Россия установила исторический рекорд по импорту одежды из США

Россия в январе 2026 года нарастила импорт одежды из США до рекордного уровня за всю современную историю. По данным американской статслужбы, проанализированным РИА «Новости», сумма закупок достигла 5,5 миллиона долларов, что в 3,7 раза превышает показатель января 2025 года (тогда он составлял 1,5 миллиона).

Это максимум с 2002 года — более ранних данных ведомство не предоставляет. В статистику вошли все виды одежды: от маек и футболок до костюмов, а также платки, галстуки, перчатки и нижнее белье.

Больше всего Россия закупила у США футболок — на 1,6 миллиона долларов. На втором месте — платья из шерстяной пряжи (1,2 миллиона), на третьем — костюмы из хлопчатобумажной ткани (1,1 миллиона). Также в числе крупных покупок — свитеры и пуловеры на 278,4 тысячи долларов и нижнее бельё на 67,7 тысячи.

По итогам января Россия заняла 14-е место среди крупнейших импортеров американской одежды с долей в 1,3%. Лидерами стали Канада (30,7%), Мексика (28,7%), Великобритания (4,1%), Китай (2,9%) и Германия (2,5%).

Товарооборот между Россией и США в некоторых сегментах также продолжает расти. Так, в январе 2026 года зафиксирован резкий скачок поставок американской обуви в РФ. США экспортировали в Россию обуви на 1,8 миллиона долларов. Это в три раза превышает показатель января 2025 года (596,8 тысячи долларов) и является максимальным объёмом для первого месяца года за последние 23 года.