Почти 80% IPhone из параллельного импорта в РФ оказались бракованными

78% IPhone, ввезённых в Россию по параллельному импорту, оказались бракованными. К такому выводу пришли эксперты после контрольной закупки в четырёх городах, пишет Mash.

Бракованные «Айфоны» приходят в РФ по параллельному импорту. Видео © Telegram / Mash

Проверили около 5000 iPhone 15, 16, 17 Pro и Plus. В Калининграде из 1350 смартфонов брак нашли у 1053, в Петербурге из 1650 — у 1287, в Челябинске из 1150 — у 897, в Севастополе из 850 — у 663. Всего выявили 3900 аппаратов с дефектами. Ни один не отремонтировали за счёт производителя, 80% не имели маркировки и не соответствовали стандартам.

Причина — вскрытие коробок и подмена деталей прямо на заводе. Оригинальные запчасти меняли на старые или китайские. Чаще всего страдали дисплеи: появлялись розовые полосы, синий экран смерти, глючил сенсор.

Россия не имеет контрактов с Apple, телефоны везут через поставщиков, экономящих на проверках. Раньше сертификаты оформляли через Казахстан, Армению и Киргизию, что было дешевле и быстрее. С февраля это можно делать только через российские органы. Под угрозой оказались 16 тысяч сертификатов на технику Apple, ASUS, HP, Bosch, запчасти для авто и одежду.

Ранее Life.ru рассказывал, что в российские магазины массово завозят технику Apple, изначально предназначенную для украинского рынка. Продавцы считают, что такое стало возможным, поскольку платёжеспособность населения Украины ниже, чем у россиян.