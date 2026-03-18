Новый ГОСТ на спортивную одежду начнёт действовать в РФ с 30 ноября 2026 года

Росстандарт утвердил ГОСТ на спортивную одежду, который вступит в силу 30 ноября 2026 года. Документ охватывает изделия для мужчин и женщин из любых материалов, исключая индивидуальные заказы и форму командных видов спорта. Об этом пишет ТАСС.

Классификация одежды теперь учитывает пол, сезонность и предназначение. Комплекты разделены на три уровня. Базовый слой контактирует с телом и включает майки, футболки, купальные костюмы, а также напульсники и наколенники. Средний слой представлен брюками, шортами, жилетами и аналогичными предметами. Верхний слой обеспечивает защиту и объединяет куртки, комбинезоны и аналогичную одежду.

ГОСТ также устанавливает требования к технологии производства. Каждое изделие должно соответствовать образцу-эталону, иметь описание модели с перечнем материалов, фурнитуры и особенностей пошива. Размерные отклонения ограничены нормативами, а выбор материалов регулируется с учётом конкретного вида спорта и условий эксплуатации.

А ранее Life.ru писал, что в России хотят сделать ГОСТы для пищевых продуктов обязательными. На данный момент межгосударственные стандарты носят рекомендательный характер, и производители часто пишут «ГОСТ» крупно, а мелким шрифтом указывают, что продукт сделан по ТУ. Согласно законодателям, люди устали с лупой изучать этикетки и разочаровываться в покупках.